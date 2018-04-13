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13 апреля 2018, 18:26



Сегодня в талнахской детской школе искусств состоится премьера первых спектаклей по сказкам северных народов из проекта «Земля Таймыра». Это стало возможным благодаря победе в конкурсе соцпроектов "Мир новых возможностей" Норникеля

В рамках проектв "Земля Таймыра" в ТДШИ также открылась выставка рисунков учеников и выпускников художественного отделения преподавателя Алены Шушпановой.

Просмотров:99 В постановке, созданной на театральном отделении ТДШИ под руководством Инги Садовской, примет участие и ансамбль "Хулускан" из далекого таймырского поселка Волочанка. Приезд стал возможен благодаря Фонду президентских грантов. Интересно, что в Талнахе поставили нганасанскую сказку "Солнцева дочь" и долганскую "Булчут". В их основе - фольклор коренных народов, которые живут в Волочанке.В рамках проектв "Земля Таймыра" в ТДШИ также открылась выставка рисунков учеников и выпускников художественного отделения преподавателя Алены Шушпановой.