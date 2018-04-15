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15 апреля 2018, 09:23



Ринат Ахметчин: "Необходимо создать комфортные условия для норильчан". Администрация Норильска и СФУ подписали соглашение о реновации города

Соглашение направлено на участие учёных СФУ в разработке градостроительной стратегии города Норильска: проведение общественной экспертизы программ, планов, проектов развития и совершенствования инфраструктуры города, совместных конференций, конкурсов по вопросам исследования и предоставления рекомендаций по совершенствованию инфраструктуры города и расширение участия студентов и сотрудников СФУ в городских проектах. "Мы ожидаем, что соглашение между Сибирским федеральным университетом и Норильском позволит нам приступить к решению давней задачи – обновлению жилищного фонда нашего города. "Норильский никель" продолжает освоение месторождений на Таймыре, а это значит, что городу предстоит долго жить, а нам необходимо создать комфортные условия для норильчан. Уверен, сотрудничество с СФУ позволит нам начать большую работу по реконструкции и строительству жилья и объектов социальной инфраструктуры в Норильске", – подчеркнул Ринат Ахметчин. По словам Владимира Колмакова, подписанное соглашение достаточно уникально: "Обычно университет подписывает соглашения с другими вузами либо организациями, сейчас мы завизировали договоренности, которые распространяются на целый город. Перед нашими учеными ставят задачу предложить оптимальную, с точки зрения науки, стратегию развития самого большого северного города. Им предстоит собрать и переработать очень большой массив данных, выявить наиболее проблемные места существующей ситуации, наконец, сделать предложение по реновации города, которое бы не только учитывало лучшие из существующих в мире практик, но содержало собственные ноу-хау. Но чем неординарнее задача, тем она интереснее, тем более что в области арктического градостроения наши ученые работают давно, имеют запатентованные разработки, неоднократно докладывали международному научному сообществу свои идею в данной области. Надеюсь, многое из этого удастся реализовать". Среди других мероприятий, которые будут реализовываться в рамках соглашения, – проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ для целей и в интересах города Норильск, участие в разработке и создании криогенного и геотехнического мониторинга зданий и сооружений, участие в нормативном правовом обеспечении программы реновации города Норильска.

Просмотров:28 В рамках Красноярского экономического форума соглашение об обмене информацией для нaаиболее эффективного использования интеллектуального и материально-технического потенциала и внедрении результатов научно-исследовательских работ подписали и.о. ректора Сибирского федерального университета Владимир Колмаков и глава города Норильска Ринат Ахметчин. Об этом сообщил пресс-центр КЭФ.Соглашение направлено на участие учёных СФУ в разработке градостроительной стратегии города Норильска: проведение общественной экспертизы программ, планов, проектов развития и совершенствования инфраструктуры города, совместных конференций, конкурсов по вопросам исследования и предоставления рекомендаций по совершенствованию инфраструктуры города и расширение участия студентов и сотрудников СФУ в городских проектах."Мы ожидаем, что соглашение между Сибирским федеральным университетом и Норильском позволит нам приступить к решению давней задачи – обновлению жилищного фонда нашего города. "Норильский никель" продолжает освоение месторождений на Таймыре, а это значит, что городу предстоит долго жить, а нам необходимо создать комфортные условия для норильчан. Уверен, сотрудничество с СФУ позволит нам начать большую работу по реконструкции и строительству жилья и объектов социальной инфраструктуры в Норильске", – подчеркнул Ринат Ахметчин.По словам Владимира Колмакова, подписанное соглашение достаточно уникально: "Обычно университет подписывает соглашения с другими вузами либо организациями, сейчас мы завизировали договоренности, которые распространяются на целый город. Перед нашими учеными ставят задачу предложить оптимальную, с точки зрения науки, стратегию развития самого большого северного города. Им предстоит собрать и переработать очень большой массив данных, выявить наиболее проблемные места существующей ситуации, наконец, сделать предложение по реновации города, которое бы не только учитывало лучшие из существующих в мире практик, но содержало собственные ноу-хау. Но чем неординарнее задача, тем она интереснее, тем более что в области арктического градостроения наши ученые работают давно, имеют запатентованные разработки, неоднократно докладывали международному научному сообществу свои идею в данной области. Надеюсь, многое из этого удастся реализовать".Среди других мероприятий, которые будут реализовываться в рамках соглашения, – проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ для целей и в интересах города Норильск, участие в разработке и создании криогенного и геотехнического мониторинга зданий и сооружений, участие в нормативном правовом обеспечении программы реновации города Норильска.