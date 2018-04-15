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15 апреля 2018, 09:38



Глава Норильска: "Будем строить дома и социальные объекты". Программу реновации Норильска планируется начать уже в следующем году

«Строительство новых домов у нас закончилось уже давно — лет 30 мы уже ничего не строили. Но в связи с тем, что на крайнем севере условия жизни не очень хорошие, естественно, все дома, которые строили по старой технологии, уже приходят в негодность, - цитирует главу Норильска Рината Ахметчина "НГС.Новости". - Вторая составляющая — это то, что «Норильский никель» продолжает освоение богатств Таймыра и будет делать это ещё очень долго. А для того чтобы люди могли там нормально жить, нужны хорошие условия». Строить будут не только жилые дома, но и социальные объекты, добавил Ринат Ахметчин. Вести строительство в Норильске, по его словам, очень дорого из-за того, что доставка всех материалов и оборудования происходит северным морским путём, и она очень дорогая. Стоимость квадратного метра получается такой же, как в Москве, — порядка 100 тысяч рублей. По приблизительным подсчетам, 9-этажный трехподъездный дом может обойтись в полмиллиарда рублей. Программу реновации планируют начать в 2019 году и будут проводить постепенно в течение 10 лет. Ректор СФУ Владимир Колмаков объяснил, что сотрудники вуза подготовят программу с детальной проработкой градостроительства: что нужно сделать с теми домами и сооружениями, которые сейчас есть там, что делать в области нового строительства с учетом новых технологий.

Просмотров:323 В субботу на Красноярском экономическом форуме было подписано соглашение между главой Норильска и ректором СФУ. Соглашение касается масштабной программы реновации жилья в Норильске.«Строительство новых домов у нас закончилось уже давно — лет 30 мы уже ничего не строили. Но в связи с тем, что на крайнем севере условия жизни не очень хорошие, естественно, все дома, которые строили по старой технологии, уже приходят в негодность, - цитирует главу Норильска Рината Ахметчина "НГС.Новости". - Вторая составляющая — это то, что «Норильский никель» продолжает освоение богатств Таймыра и будет делать это ещё очень долго. А для того чтобы люди могли там нормально жить, нужны хорошие условия». Строить будут не только жилые дома, но и социальные объекты, добавил Ринат Ахметчин.Вести строительство в Норильске, по его словам, очень дорого из-за того, что доставка всех материалов и оборудования происходит северным морским путём, и она очень дорогая.Стоимость квадратного метра получается такой же, как в Москве, — порядка 100 тысяч рублей. По приблизительным подсчетам, 9-этажный трехподъездный дом может обойтись в полмиллиарда рублей.Программу реновации планируют начать в 2019 году и будут проводить постепенно в течение 10 лет.Ректор СФУ Владимир Колмаков объяснил, что сотрудники вуза подготовят программу с детальной проработкой градостроительства: что нужно сделать с теми домами и сооружениями, которые сейчас есть там, что делать в области нового строительства с учетом новых технологий.