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16 апреля 2018, 11:16

Развитие Арктики. Правительство Красноярского края и Ассоциация полярников договорились о сотрудничестве.


Стороны договорились о совместной работе по защите интересов тех, кто связал свою жизнь с полярными регионами, о совершенствовании законодательной базы в вопросах развития арктической части России, о разработке, организации и реализации научных, социальных, историко-культурных, природоохранных, экономических и благотворительных программ и проектов на Крайнем Севере.
Соответствующее соглашение было подписано в рамках Красноярского экономического форума исполняющим обязанности председателя правительства Красноярского края Виктором Томенко и специальным представителем президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, президентом межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников» Артуром Чилингаровым, сообщил пресс-центр КЭФ.
По словам Виктора Томенко, почти половина территории Красноярского края, то есть более миллиона квадратных километров, относится к арктической зоне России в соответствии с указом президента РФ. Это Таймырский Долгано-Ненецкий и Туруханский районы, город Норильск.
«Поэтому для нашего региона вопросы развития Арктики являются крайне актуальными. Полярные территории нуждаются в поддержке и внимательном к ним отношении. Очень важно обеспечить баланс между добычей и освоением природных ресурсов и сохранением быта и традиций коренных малочисленных народов, обеспечением экологической безопасности. Чтобы заниматься этими вопросами на системной основе, объединить усилия власти и общественных организаций по реализации ключевых направлений государственной политики России в Арктике, мы и подписали это соглашение. Я искренне благодарен Артуру Николаевичу за визит и готовность помогать краю. Рассчитываем использовать опыт ассоциации при принятии решений, касающихся изучения и развития арктических территорий края. Учитывая, что именно там в ближайшие годы у нас будут располагаться новые точки роста и экономической активности, впереди у нас очень много работы», - подчеркнул и. о. председателя правительства края.
Артур Чилингаров отметил, что Крайний Север является жемчужиной Красноярского края. «Я рад, что удалось все, что мы задумали. Ассоциация полярников теперь с вами. Развитие Арктики является очень важным направлением для России, поэтому мы готовы сотрудничать с правительством края в этих вопросах».

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