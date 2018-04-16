Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 апреля 2018, 13:23



Минувший уик-энд для норильских огнеборцев выдался напряженным. Пять раз выезжали на тушение огня в домах: то мусор загорится, то хозяйка плиту не выключила.

В ночь на субботу на Комсомольской, 7а, неизвестные подожгли дверь квартиры. О пожаре сообщили хозяева, они были дома. К счастью, в квартиру огонь не успел перекинуться и повредилась только обшивка двери на площади в один квадратный метр. Кто и по какой причине совершил поджог, предстоит выяснить сотрудникам полиции. В субботу днем загорелся мусор в мусоронакопителе на Рудной, 17. Впоследствии пламя перекинулось на стены. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Вероятно, по этой же причине произошел пожар в аварийном, первом, корпусе на Талнахской, 59, который расселили несколько лет назад. Здесь в вечернее время субботы горел мусор на площади 20 квадратных метров. Не обошлось без выездов и в воскресенье. Около 16 часов поступило сообщение с Орджоникидзе, 10. Звонившие рассказали о сильном задымлении и резком запахе гари из соседней квартиры. Прибывшие на место пожарные проникли в квартиру и обнаружили, что горит электроплита. Хозяева попросту забыли ее отключить, а сами ушли из дома.

Просмотров:156 Поздно вечером в пятницу поступило сообщение с Набережной Урванцева, 23. Здесь из-за короткого замыкания сгорел электрощит на площади два квадратных метра. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать жильцов подъезда.В ночь на субботу на Комсомольской, 7а, неизвестные подожгли дверь квартиры. О пожаре сообщили хозяева, они были дома. К счастью, в квартиру огонь не успел перекинуться и повредилась только обшивка двери на площади в один квадратный метр. Кто и по какой причине совершил поджог, предстоит выяснить сотрудникам полиции.В субботу днем загорелся мусор в мусоронакопителе на Рудной, 17. Впоследствии пламя перекинулось на стены. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.Вероятно, по этой же причине произошел пожар в аварийном, первом, корпусе на Талнахской, 59, который расселили несколько лет назад. Здесь в вечернее время субботы горел мусор на площади 20 квадратных метров.Не обошлось без выездов и в воскресенье. Около 16 часов поступило сообщение с Орджоникидзе, 10. Звонившие рассказали о сильном задымлении и резком запахе гари из соседней квартиры. Прибывшие на место пожарные проникли в квартиру и обнаружили, что горит электроплита. Хозяева попросту забыли ее отключить, а сами ушли из дома.