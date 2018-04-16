Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 апреля 2018, 13:42



Международный детский центр «Артек» и Почта России проводят творческие конкурсы, победители которых получат бесплатные путевки в "Артек".

Сегодня стартовал конкурс писем-сочинений «Почта, я хочу в «Артек», на который до 18 июня принимают рукописные творческие работы, отправленные по почте на адрес центрального офиса Почты России: 131000, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, 37, ФГУП «Почта России», с обязательной пометкой на конверте «На Конкурс «Почта, я хочу в «Артек». Параллельно проходит конкурс творческих работ «ПостОпочте». С 16 апреля по 18 июня на рассмотрение принимаются творческие работы, размещенные участником в открытом профиле и в открытом доступе в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Работа должна в обязательном порядке содержать хэштег #постопочте. Прием и оценка работ участников конкурса осуществляются в трех конкурсных номинациях: «О почте с любовью», «POSTер», «ПочтоВидение». Номинация «О почте с любовью» - это номинация текстовых работ. В номинации принимаются текстовые сообщения (посты) с рассказами конкурсанта о роли почты в его жизни, о почтовых продуктах и услугах, которыми пользуется конкурсант, о работниках Почты России, с которыми он знаком лично или общается при посещении отделений почтовой связи и т. д. Формат и стилистика подачи поста определяются конкурсантом. Номинация «POSTер» - это номинация иллюстрированных работ. Принимаются художественно оформленные плакаты о почте, ее роли в жизни общества вообще и жизни подрастающего поколения в частности. Работы могут носить как рекламный, так и декоративный характер. Номинация «ПочтоВидение» - это номинация работ в стилистике любительского видео. В номинации принимаются работы, содержащие вокальное выступление конкурсанта с известной широкой аудитории песней на почтовую тематику (с упоминанием почтовых профессий, продуктов, услуг, процессов). Конкурсант вправе дать собственную версию песни, а также оформления конкурсной работы. Кроме этого сегодня стартовал новый конкурс «Одна почта – одна страна!», который продлится до 10 декабря. Каждый месяц в конкурсе будут разыгрываться от 5 до 9 бесплатных путевок в "Артек". На рассмотрение будут приниматься творческие фотоработы, отражающие роль почты в жизни России. Работы могут носить репортажный, рекламный, декоративный характер. Формат и стилистика подачи работы определяются конкурсантом. Размещается фотоснимок либо несколько фотоснимков, сделанных автором. Участвуют работы, размещенные участником в открытом профиле и в открытом доступе в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Работа должна обязательно содержать хэштег #однапочтаоднастрана! Победители конкурсов, приезжая в "Артек", будут участвовать в новом большом проекте Почты России «Дверь синего цвета», направленном на популяризацию почтовых профессий и профориентацию подрастающего поколения. На базе "Артека" Почта России организует первую и единственную в мире на сегодняшний день действующую детскую почту для обмена почтовыми отправлениями между девятью лагерями "Артека". Детская почта будет иметь формат деловой игры, в которой победители творческих конкурсов, обладатели призовых путевок будут играть роль особых артековских почтальонов – почтовых комиссаров (Положения о конкурсах опубликованы на сайте Международного детского центра «Артек» www.artek.org.).

Просмотров:131 Принять участие приглашаются дети от 11 до 17 лет включительно.Сегодня стартовал конкурс писем-сочинений «Почта, я хочу в «Артек», на который до 18 июня принимают рукописные творческие работы, отправленные по почте на адрес центрального офиса Почты России: 131000, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, 37, ФГУП «Почта России», с обязательной пометкой на конверте «На Конкурс «Почта, я хочу в «Артек».Параллельно проходит конкурс творческих работ «ПостОпочте». С 16 апреля по 18 июня на рассмотрение принимаются творческие работы, размещенные участником в открытом профиле и в открытом доступе в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Работа должна в обязательном порядке содержать хэштег #постопочте.Прием и оценка работ участников конкурса осуществляются в трех конкурсных номинациях: «О почте с любовью», «POSTер», «ПочтоВидение».Номинация «О почте с любовью» - это номинация текстовых работ. В номинации принимаются текстовые сообщения (посты) с рассказами конкурсанта о роли почты в его жизни, о почтовых продуктах и услугах, которыми пользуется конкурсант, о работниках Почты России, с которыми он знаком лично или общается при посещении отделений почтовой связи и т. д. Формат и стилистика подачи поста определяются конкурсантом.Номинация «POSTер» - это номинация иллюстрированных работ. Принимаются художественно оформленные плакаты о почте, ее роли в жизни общества вообще и жизни подрастающего поколения в частности. Работы могут носить как рекламный, так и декоративный характер.Номинация «ПочтоВидение» - это номинация работ в стилистике любительского видео. В номинации принимаются работы, содержащие вокальное выступление конкурсанта с известной широкой аудитории песней на почтовую тематику (с упоминанием почтовых профессий, продуктов, услуг, процессов). Конкурсант вправе дать собственную версию песни, а также оформления конкурсной работы.Кроме этого сегодня стартовал новый конкурс «Одна почта – одна страна!», который продлится до 10 декабря. Каждый месяц в конкурсе будут разыгрываться от 5 до 9 бесплатных путевок в "Артек". На рассмотрение будут приниматься творческие фотоработы, отражающие роль почты в жизни России. Работы могут носить репортажный, рекламный, декоративный характер. Формат и стилистика подачи работы определяются конкурсантом. Размещается фотоснимок либо несколько фотоснимков, сделанных автором. Участвуют работы, размещенные участником в открытом профиле и в открытом доступе в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Работа должна обязательно содержать хэштег #однапочтаоднастрана!Победители конкурсов, приезжая в "Артек", будут участвовать в новом большом проекте Почты России «Дверь синего цвета», направленном на популяризацию почтовых профессий и профориентацию подрастающего поколения. На базе "Артека" Почта России организует первую и единственную в мире на сегодняшний день действующую детскую почту для обмена почтовыми отправлениями между девятью лагерями "Артека". Детская почта будет иметь формат деловой игры, в которой победители творческих конкурсов, обладатели призовых путевок будут играть роль особых артековских почтальонов – почтовых комиссаров (Положения о конкурсах опубликованы на сайте Международного детского центра «Артек» www.artek.org.).