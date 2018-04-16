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16 апреля 2018, 14:47



Спортсмены медицинских учреждений Большого Норильска посвятили соревнования по волейболу предстоящему Дню Победы.

Особую благодарность участники соревнований выражают председателям первичных профсоюзных организаций Татьяне Вошиной, Ирине Габидуллиной и Елене Васильевой за поддержку своих команд.

Просмотров:87 Соревнования по волейболу прошли в минувшую субботу, 14 апреля, в БОКМО. Спортсмены объединения профсоюзных организаций работников медицинских учреждений и территориального отдела в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края состязались за звание лучших. В эмоциональной и интересной игре определились призеры соревнований. Золото досталось специалистам норильской межрайонной детской больницы, второе место у сотрудников психоневрологического диспансера, бронзу взяли медики из норильской межрайонной больницы № 1.Особую благодарность участники соревнований выражают председателям первичных профсоюзных организаций Татьяне Вошиной, Ирине Габидуллиной и Елене Васильевой за поддержку своих команд.