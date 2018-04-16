|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
16:44 Педиатрическое отделение для новорожденных и недоношенных детской больницы получило в дар от мастериц из клуба «28 петель» очередную партию вязаных вещей.
16:20 Стартовала регистрация на международный молодежный форум ТИМ «Бирюса-2018». Отправиться на него норильчане могут только самостоятельно, организованных групп от муниципалитета не будет.
15:41 В 19-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» дома в двухматчевом противостоянии уступил «КПРФ» - 2:7 и 5:6.
15:17 Норильск принял участие в обсуждении возможности сдачи комплекса ГТО в спортивных клубах по месту жительства.
15:08 В Норильске проверить свою грамотность стремятся все больше людей. В этом году "Тотальный диктант" написали 248 норильчан.
14:56 «Норникель» принял решение о реализации проекта развития Южного кластера, но нуждается в поддержке государства.
14:47 Спортсмены медицинских учреждений Большого Норильска посвятили соревнования по волейболу предстоящему Дню Победы.
13:42 Международный детский центр «Артек» и Почта России проводят творческие конкурсы, победители которых получат бесплатные путевки в "Артек".
13:23 Минувший уик-энд для норильских огнеборцев выдался напряженным. Пять раз выезжали на тушение огня в домах: то мусор загорится, то хозяйка плиту не выключила.
11:16 Развитие Арктики. Правительство Красноярского края и Ассоциация полярников договорились о сотрудничестве.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх