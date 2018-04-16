Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 апреля 2018, 14:56



«Норникель» принял решение о реализации проекта развития Южного кластера, но нуждается в поддержке государства.

«Норникель» первым презентовал свой проект «Южный кластер», сообщает Newslab. Компания планирует строительство новых добывающих мощностей под отработку карьерным способом мощностью 4 млн тонн, расширение мощности шахты «Заполярная» с 1,2 до 2 млн тонн, расширение и модернизацию хвостового хозяйства Норильской обогатительной фабрики. Инвестиции в проект составят порядка 70 млрд рублей, еще 40 млрд рублей планируется вложить в реконструкцию фабрики. Для реализации проекта создано юрлицо «Медвежий ручей». Планируется, что добыча первой руды на одноименном карьере случится уже в 2021-м, а в 2024 году суммарные добывающие мощности нового актива достигнут 6 млн тонн. Ожидается, что после выхода на целевые показатели «Медвежий ручей» может стать одним из мировых лидеров среди производителей металлов платиновой группы. Как рассказала вице-президент компании «Норникель» Елена Безденежных, поступления в бюджет Красноярского края в результате реализации проекта составят порядка 30 млрд рублей в течение 10 лет. Кроме того, за счет планов компании будет создано около 1900 новых рабочих мест в Норильском промышленном районе. «Этот проект — новый виток развития не только Красноярского края, а всего макрорегиона «Енисейская Сибирь». Из-за волатильности на финансовых рынках много говорят о том, что компании вынуждены пересчитывать проекты. Этого не случится, если принять необходимы меры государственного содействия», — сказала Безденежных. Проект «Енисейская Сибирь» получил поддержку президента РФ Владимира Путина. Ожидается, что он даст мультипликативный эффект социально-экономического развития сибирских регионов, обеспечит дополнительные поступления в бюджеты всех уровней.

Просмотров:115 На Красноярском экономическом форуме состоялось главное событие — роуд-шоу, где были представлены инвестиционные проекты развития макрорегиона «Енисейская Сибирь», объединяющего Красноярский край, Хакасию и Тыву.«Норникель» первым презентовал свой проект «Южный кластер», сообщает Newslab. Компания планирует строительство новых добывающих мощностей под отработку карьерным способом мощностью 4 млн тонн, расширение мощности шахты «Заполярная» с 1,2 до 2 млн тонн, расширение и модернизацию хвостового хозяйства Норильской обогатительной фабрики.Инвестиции в проект составят порядка 70 млрд рублей, еще 40 млрд рублей планируется вложить в реконструкцию фабрики.Для реализации проекта создано юрлицо «Медвежий ручей». Планируется, что добыча первой руды на одноименном карьере случится уже в 2021-м, а в 2024 году суммарные добывающие мощности нового актива достигнут 6 млн тонн. Ожидается, что после выхода на целевые показатели «Медвежий ручей» может стать одним из мировых лидеров среди производителей металлов платиновой группы.Как рассказала вице-президент компании «Норникель» Елена Безденежных, поступления в бюджет Красноярского края в результате реализации проекта составят порядка 30 млрд рублей в течение 10 лет. Кроме того, за счет планов компании будет создано около 1900 новых рабочих мест в Норильском промышленном районе.«Этот проект — новый виток развития не только Красноярского края, а всего макрорегиона «Енисейская Сибирь». Из-за волатильности на финансовых рынках много говорят о том, что компании вынуждены пересчитывать проекты. Этого не случится, если принять необходимы меры государственного содействия», — сказала Безденежных.Проект «Енисейская Сибирь» получил поддержку президента РФ Владимира Путина. Ожидается, что он даст мультипликативный эффект социально-экономического развития сибирских регионов, обеспечит дополнительные поступления в бюджеты всех уровней.