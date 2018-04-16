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16 апреля 2018, 15:08



В Норильске проверить свою грамотность стремятся все больше людей. В этом году "Тотальный диктант" написали 248 норильчан.

Напомним, «Тотальный диктант» - акция, которая проходит один раз в год одновременно по всему миру. Все участники пишут один и тот же текст, проверка выполняется по единым для всех критериям. Во всех городах мероприятие проходит по одному и тому же, централизованно разработанному сценарию. Проверочные комиссии руководствуются одними и теми же, заранее определенными, централизованно разработанными критериями при проверке и оценке работ. В каждом городе, в котором проводится «Тотальный диктант», во главе проверочной комиссии стоит профессиональный преподаватель-филолог. В целом «Тотальный диктант» дает возможность в очередной раз убедиться, что быть грамотным - это нужно и важно для каждого современного человека. «Участвовать в акции "Тотальный диктант", которая проводится в России в 15-й раз, наши горожане очень любят, это чувствуется по тому, что из года в год, от раза к разу проверять свою грамотность стремится все больше народа. В прошлом году, например, было 194 участника, в этом - на порядок больше - 248: очевидный прирост», - прокомментировал норильскую активность организатор акции в нашем городе Николай Яшин. Николай напомнил, что результаты диктанта появятся после 18 апреля. Их можно будет узнать на сайте totaldict.ru (в норильском разделе), для этого надо будет ввести пароль, который участник обозначил в "шапке" своего текста. Забрать работу писавшим в Центральном районе можно по адресу: ул. Комсомольская, 26, "Модем". Те, кто писал диктант в Талнахе и Кайеркане, могут забрать свою работу на той площадке, где проводилась популярная акция.

Просмотров:124 Из них 159 человек писали в двух аудиториях Норильского государственного индустриального института; 32 человека - в антикафе; 46 пишущих были зарегистрированы в талнахской библиотеке, еще 11 - на площадках в кайерканской гимназии № 11.Напомним, «Тотальный диктант» - акция, которая проходит один раз в год одновременно по всему миру. Все участники пишут один и тот же текст, проверка выполняется по единым для всех критериям. Во всех городах мероприятие проходит по одному и тому же, централизованно разработанному сценарию. Проверочные комиссии руководствуются одними и теми же, заранее определенными, централизованно разработанными критериями при проверке и оценке работ. В каждом городе, в котором проводится «Тотальный диктант», во главе проверочной комиссии стоит профессиональный преподаватель-филолог.В целом «Тотальный диктант» дает возможность в очередной раз убедиться, что быть грамотным - это нужно и важно для каждого современного человека.«Участвовать в акции "Тотальный диктант", которая проводится в России в 15-й раз, наши горожане очень любят, это чувствуется по тому, что из года в год, от раза к разу проверять свою грамотность стремится все больше народа. В прошлом году, например, было 194 участника, в этом - на порядок больше - 248: очевидный прирост», - прокомментировал норильскую активность организатор акции в нашем городе Николай Яшин.Николай напомнил, что результаты диктанта появятся после 18 апреля. Их можно будет узнать на сайте totaldict.ru (в норильском разделе), для этого надо будет ввести пароль, который участник обозначил в "шапке" своего текста. Забрать работу писавшим в Центральном районе можно по адресу: ул. Комсомольская, 26, "Модем". Те, кто писал диктант в Талнахе и Кайеркане, могут забрать свою работу на той площадке, где проводилась популярная акция.