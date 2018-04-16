Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 апреля 2018, 15:17



Норильск принял участие в обсуждении возможности сдачи комплекса ГТО в спортивных клубах по месту жительства.

В нем приняли участие более 30 специалистов из Норильска, Ачинска, Боготола, Железногорска, Дивногорска, Сосновоборска и других городов Красноярского края. Концепцию развития ФСК в регионе представила начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края Юлия Таймулина: «По итогам 2017 года в 59 городах края действуют 405 клубов по месту жительства. При этом численность людей, занимающихся в них, увеличивается: в 2016 году там тренировались 66 739, а по итогам 2017-го - уже 95 355 человек. Основные задачи, которые сегодня стоят перед муниципалитетами, - создание материально-технической базы, необходимой для занятий физической культурой и спортом, создание многоуровневой системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий по месту жительства, кадровое обеспечение и создание клубной системы. Министерство спорта края готово продолжать поддерживать ФСК в виде субсидий на инвентарь и оборудование, а также путем оказания методической помощи - проведение семинаров, совещаний и конференций». Всем руководителям ФСК по месту жительства было рекомендовано создать положение о клубе, составлять план работы клуба на год, график работы спортивных инструкторов, правила поведения на спортивной площадке, вести списки занимающихся, журнал учета травматизма, график внутриклубного контроля и т. д.

Просмотров:95 В Красноярском краевом институте повышения квалификации работников физической культуры и спорта состоялся семинар «Реализация комплекса ГТО в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства».В нем приняли участие более 30 специалистов из Норильска, Ачинска, Боготола, Железногорска, Дивногорска, Сосновоборска и других городов Красноярского края.Концепцию развития ФСК в регионе представила начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края Юлия Таймулина: «По итогам 2017 года в 59 городах края действуют 405 клубов по месту жительства. При этом численность людей, занимающихся в них, увеличивается: в 2016 году там тренировались 66 739, а по итогам 2017-го - уже 95 355 человек. Основные задачи, которые сегодня стоят перед муниципалитетами, - создание материально-технической базы, необходимой для занятий физической культурой и спортом, создание многоуровневой системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий по месту жительства, кадровое обеспечение и создание клубной системы. Министерство спорта края готово продолжать поддерживать ФСК в виде субсидий на инвентарь и оборудование, а также путем оказания методической помощи - проведение семинаров, совещаний и конференций».Всем руководителям ФСК по месту жительства было рекомендовано создать положение о клубе, составлять план работы клуба на год, график работы спортивных инструкторов, правила поведения на спортивной площадке, вести списки занимающихся, журнал учета травматизма, график внутриклубного контроля и т. д.