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16 апреля 2018, 15:41



В 19-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» дома в двухматчевом противостоянии уступил «КПРФ» - 2:7 и 5:6.

В ответной встрече у хозяев площадки было больше шансов на положительный исход. На гол Фукина на третьей минуте гости ответили точным ударом Понкратова на шестой минуте. До конца первого тайма в составе «КПРФ» также забили Сирило на 17-й и Лин на 21-й минутах. После перерыва «Норникель» собрался с силами и даже смог отыграться: постарались Пономарев на 38-й, Гончаров на 42-й и тот же Фукин на 44-й и 45-й минутах. Однако в этот вечер москвичи благодаря действиям в атаке были более удачливы: свои имена в протокол к матчу поочередно вписали Сирило, Лин, Багиров, снова Понкратов и Паулиньо, забивший победный гол за пару минут до конца встречи. По итогам тура «Норникель» с 50 очками остался на шестой строчке турнирной таблицы. В следующем туре, 21 апреля, норильчане на выезде встретятся с новосибирским «Сибиряком», у которого на данный момент 66 очков и третья позиция.

Просмотров:83 В первом матче в составе «Норникеля» забили Филиппов на 17-й и Сытин на 39-й минутах. За «коммунистов» отличились Паулиньо на 11-й, Шакиров на 20-й и 39-й, Багиров на 21-й и 36-й, Разуванов на 34-й, а также Разоренов на 48-й минутах.В ответной встрече у хозяев площадки было больше шансов на положительный исход. На гол Фукина на третьей минуте гости ответили точным ударом Понкратова на шестой минуте. До конца первого тайма в составе «КПРФ» также забили Сирило на 17-й и Лин на 21-й минутах. После перерыва «Норникель» собрался с силами и даже смог отыграться: постарались Пономарев на 38-й, Гончаров на 42-й и тот же Фукин на 44-й и 45-й минутах. Однако в этот вечер москвичи благодаря действиям в атаке были более удачливы: свои имена в протокол к матчу поочередно вписали Сирило, Лин, Багиров, снова Понкратов и Паулиньо, забивший победный гол за пару минут до конца встречи.По итогам тура «Норникель» с 50 очками остался на шестой строчке турнирной таблицы. В следующем туре, 21 апреля, норильчане на выезде встретятся с новосибирским «Сибиряком», у которого на данный момент 66 очков и третья позиция.