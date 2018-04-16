Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 апреля 2018, 16:20



Стартовала регистрация на международный молодежный форум ТИМ «Бирюса-2018». Отправиться на него норильчане могут только самостоятельно, организованных групп от муниципалитета не будет.

Территория инициативных в 2018 году пройдет с 11 июля по 9 сентября в четыре смены. Первая смена «Молодые профессионалы» (11-17 июля) соберет молодых специалистов. Организаторы создадут единое коммуникационное пространство для профессионального развития каждого молодежного сообщества. Продолжит образовательный сезон смена «Общество» (20-26 июля). Участники смены рассмотрят такие темы, как продвижение идей и подходов патриотического воспитания и ценностей патриотизма, сохранение исторической памяти и формирование российской идентичности в молодежной среде, развитие студенческого самоуправления и молодежных общественных объединений. Смена федерального значения «Волонтеры зимней Универсиады -2 019» (30 июля - 5 августа) соберет порядка 800 волонтеров, в рамках смены состоится грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи. Соискателям предстоит разработать проекты, направленные на развитие добровольческой, волонтерской и благотворительной деятельности. Отметим, в прошлом году грантовую поддержку на общую сумму 4,5 млн рублей получили авторы 26 проектов - участники смены федерального значения «Энергия». Завершит образовательное лето 2018 года слет студенческих отрядов Красноярского края (5-9 сентября). Более 700 человек на территории инициативной молодежи подведут итоги трудового лета. Сквозной темой всего форума станет Год добровольца в России. В рамках культурной программы пройдут различные флешмобы, связанные с волонтерской, добровольческой и благотворительной деятельностью. Образовательная программа форума также связана с добровольческой тематикой. В этом году форум пройдет в двенадцатый раз. За время реализации проекта образовательная площадка из палаточного лагеря превратилась в современное пространство для молодежи. Участниками форума 2018 года станут более трех тысяч молодых людей. Преподаватели и гости форума - представители государственной власти и бизнес-сообщества, ведущие российские и мировые эксперты, специалисты в различных сферах. Ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте, в группе международного молодежного форума или на телеграмм-канале проекта. Регистрация участников ведется через единую онлайн-платформу «АИС. Молодежь России». Традиционно для норильской молодежи такие поездки финансировались из средств местного бюджета, однако в этом году, как и в предыдущем, из-за ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Норильск» и связанных с этим ограничений отдел молодежной политики Норильска в мероприятии не участвует. Желающие могут зарегистрироваться и отправиться на «Бирюсу» самостоятельно.

Просмотров:99 К участию приглашаются молодые люди 18-30 лет, проживающие в любом регионе России, а также молодежь из стран-участниц Евразийского союза. Регистрация участников проходит через единую информационную систему «Молодежь России».Территория инициативных в 2018 году пройдет с 11 июля по 9 сентября в четыре смены. Первая смена «Молодые профессионалы» (11-17 июля) соберет молодых специалистов. Организаторы создадут единое коммуникационное пространство для профессионального развития каждого молодежного сообщества.Продолжит образовательный сезон смена «Общество» (20-26 июля). Участники смены рассмотрят такие темы, как продвижение идей и подходов патриотического воспитания и ценностей патриотизма, сохранение исторической памяти и формирование российской идентичности в молодежной среде, развитие студенческого самоуправления и молодежных общественных объединений.Смена федерального значения «Волонтеры зимней Универсиады -2 019» (30 июля - 5 августа) соберет порядка 800 волонтеров, в рамках смены состоится грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи. Соискателям предстоит разработать проекты, направленные на развитие добровольческой, волонтерской и благотворительной деятельности. Отметим, в прошлом году грантовую поддержку на общую сумму 4,5 млн рублей получили авторы 26 проектов - участники смены федерального значения «Энергия».Завершит образовательное лето 2018 года слет студенческих отрядов Красноярского края (5-9 сентября). Более 700 человек на территории инициативной молодежи подведут итоги трудового лета.Сквозной темой всего форума станет Год добровольца в России. В рамках культурной программы пройдут различные флешмобы, связанные с волонтерской, добровольческой и благотворительной деятельностью. Образовательная программа форума также связана с добровольческой тематикой.В этом году форум пройдет в двенадцатый раз. За время реализации проекта образовательная площадка из палаточного лагеря превратилась в современное пространство для молодежи.Участниками форума 2018 года станут более трех тысяч молодых людей. Преподаватели и гости форума - представители государственной власти и бизнес-сообщества, ведущие российские и мировые эксперты, специалисты в различных сферах.Ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте, в группе международного молодежного форума или на телеграмм-канале проекта. Регистрация участников ведется через единую онлайн-платформу «АИС. Молодежь России».Традиционно для норильской молодежи такие поездки финансировались из средств местного бюджета, однако в этом году, как и в предыдущем, из-за ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Норильск» и связанных с этим ограничений отдел молодежной политики Норильска в мероприятии не участвует. Желающие могут зарегистрироваться и отправиться на «Бирюсу» самостоятельно.