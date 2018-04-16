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16 апреля 2018, 16:44

Педиатрическое отделение для новорожденных и недоношенных детской больницы получило в дар от мастериц из клуба «28 петель» очередную партию вязаных вещей.


В свою очередь персонал больницы передает носочки, пледики и осьминожек родителям маленьких пациентов. Причем, выписываясь из больницы, вещички эти родители малышей забирают домой. Идея в том, чтобы у каждого новорожденного, маленького и слабенького, нуждающегося в выхаживании, были уже и игрушки, предназначенные только ему, и личное, а не больничное, одеяльце. Как призналась нам мамочка одного из малышей, появившегося на свет раньше срока на два месяца весом около двух килограмм, очень приятно видеть в больничной палате такие яркие, красивые, связанные с любовью изделия. А уж когда сынишка потянулся ручкой к щупальцам осьминога, ее радости не было предела.
В новой партии: 10 шапочек, 20 кофточек, 22 пары носочков, 2 пары митенок, 16 одеялок, 2 мини-коврика, 7 осьминожек и медузок, а также для отказников: 6 шапочек и 5 пар носочков. Все это связали пять женщин за один месяц. Вяжут от души, по желанию и возможности. По словам координатора волонтерского движения Елены Афониной, вязать будут, пока есть потребность.
Ежемесячно через отделение второго этапа выхаживания новорожденных проходят от 42 до 50 малышей. «Наша задача не только выходить новорожденного, но и создать мамочке комфортные условия. И им очень приятно получать такие подарки», - отметила заведующая отделением Анна Ионова.
Все желающие вязать для новорожденных, попадающих после родильного дома в детскую больницу, могут это сделать, связавшись с координатором волонтерского движения «28 петель» по телефону 8-913-161-87-47. Именно она сотрудничает с заведующей детской больницей и знает о всех нормах и требованиях, предъявляемых к материалам, размерам, качеству изделий для малышей.

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