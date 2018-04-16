Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 апреля 2018, 17:20



На лыжной базе «Оль-Гуль» подвели итоги традиционной «Лыжни «Норникеля». На этот раз в спортивном празднике приняли участие более 3,5 тысячи норильчан.

Финальные же мероприятия прошли на прошлой неделе: в четверг - индивидуальные гонки с участием команд филиалов и РОКС компании «Норникель», а также организаций и учреждений Норильска и Таймыра; в пятницу - смешанные эстафеты, в том числе и с участием лыжников из общеобразовательных школ и ДЮСШ; и, наконец, в субботу, 14 апреля - традиционный пробег корпоративной солидарности на 15 км с участием лучших лыжников. Во время праздничного мероприятия для участников и гостей лыжни были организованы игровые зоны, полевая кухня и творческие выступления городских коллективов. Кроме того, в массовом старте «Преодолей себя!» приняли участие около двух тысяч человек. По итогам финальных корпоративных стартов в общем зачете по результатам индивидуальных гонок и смешанных эстафет среди команд филиалов и РОКС компании победу праздновали участники из Кольской ГМК. Следом за ними расположились команды Заполярного филиала и «Норильскникельремонта». В общем зачете по результатам индивидуальных гонок и смешанных эстафет среди команд предприятий Норильска и Таймыра лучший результат показала сборная Норильска. На втором месте «Ремонтник-2», на третьем – «Медеплавильщик». «Лыжня «Норникеля» традиционно проходит на высоком уровне, и сегодняшний старт – тому подтверждение. Итоги лыжни говорят сами за себя – огромное количество участников и высокие результаты. К тому же повезло с погодой. Поэтому неудивительно, что сегодня здесь так много семей с детьми. Совместно с «Норникелем» муниципалитет активно приводит подобные мероприятия, поскольку все мы понимаем, насколько они важны для северян. Отрадно, что норильчане с большим энтузиазмом относятся к массовым спортивным мероприятиям и, конечно же, не безразличны к своему здоровью», - отметила Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, участница лыжных стартов на «Оль-Гуле». «Корпоративный лыжный марафон играет важную роль в жизни компании. Это масштабное и грандиозное мероприятие, которое много лет собирает работников «Норникеля» и их семьи. Спасибо организаторам спортивного праздника и, конечно же, спортсменам, которые, как и всегда, показали хорошие результаты и волю к победе. Безусловно, эту инициативу нужно развивать и приумножать», - добавил Талгат Муштекенов, директор рудника «Комсомольский».

Просмотров:182 В конкурсе на звание самого активного участника марафона, который предвещал финальный этап лыжни, на старт вышли порядка тысячи человек. Они представляли 31 предприятие и структурные подразделения компании и преодолели в общей сложности более 8700 км.Финальные же мероприятия прошли на прошлой неделе: в четверг - индивидуальные гонки с участием команд филиалов и РОКС компании «Норникель», а также организаций и учреждений Норильска и Таймыра; в пятницу - смешанные эстафеты, в том числе и с участием лыжников из общеобразовательных школ и ДЮСШ; и, наконец, в субботу, 14 апреля - традиционный пробег корпоративной солидарности на 15 км с участием лучших лыжников.Во время праздничного мероприятия для участников и гостей лыжни были организованы игровые зоны, полевая кухня и творческие выступления городских коллективов. Кроме того, в массовом старте «Преодолей себя!» приняли участие около двух тысяч человек.По итогам финальных корпоративных стартов в общем зачете по результатам индивидуальных гонок и смешанных эстафет среди команд филиалов и РОКС компании победу праздновали участники из Кольской ГМК. Следом за ними расположились команды Заполярного филиала и «Норильскникельремонта». В общем зачете по результатам индивидуальных гонок и смешанных эстафет среди команд предприятий Норильска и Таймыра лучший результат показала сборная Норильска. На втором месте «Ремонтник-2», на третьем – «Медеплавильщик».«Лыжня «Норникеля» традиционно проходит на высоком уровне, и сегодняшний старт – тому подтверждение. Итоги лыжни говорят сами за себя – огромное количество участников и высокие результаты. К тому же повезло с погодой. Поэтому неудивительно, что сегодня здесь так много семей с детьми. Совместно с «Норникелем» муниципалитет активно приводит подобные мероприятия, поскольку все мы понимаем, насколько они важны для северян. Отрадно, что норильчане с большим энтузиазмом относятся к массовым спортивным мероприятиям и, конечно же, не безразличны к своему здоровью», - отметила Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, участница лыжных стартов на «Оль-Гуле».«Корпоративный лыжный марафон играет важную роль в жизни компании. Это масштабное и грандиозное мероприятие, которое много лет собирает работников «Норникеля» и их семьи. Спасибо организаторам спортивного праздника и, конечно же, спортсменам, которые, как и всегда, показали хорошие результаты и волю к победе. Безусловно, эту инициативу нужно развивать и приумножать», - добавил Талгат Муштекенов, директор рудника «Комсомольский».