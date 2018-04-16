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16 апреля 2018, 17:33



Из-за нетрезвого пассажира рейс Норильск - Новосибирск пришлось задержать в Норильске на полчаса.

«Заполярная правда» связалась с представителями пресс-службы авиакомпании Nordstar, которые прокомментировали инцидент: «Поскольку в данном случае была прямая угроза безопасности пассажиров, я уверена, что экипаж принял совершенно правильное решение. Такие ситуации случаются не часто, но регулярно. Хотелось бы, чтобы люди отдавали себе отчет в том, что, отправляясь на рейс нетрезвыми, они рискуют просто остаться дома», - подчеркнула руководитель пресс-службы авиакомпании Nordstar Ирина Воробьева. После того как скандалиста высадили из самолета, оставшиеся пассажиры благодарили бортпроводников аплодисментами. Самолет вылетел из Норильска в 8.15.

Просмотров:245 В субботу, 14 апреля, ничто не предвещало задержки рейса Норильск - Новосибирск авиакомпании NordStar, который должен был покинуть аэропорт в 7.45. Скандал разразился, когда пассажиры уже разместились на своих местах, трап был убран и бортпроводники приступили к демонстрации аварийно-спасательного оборудования. В этот момент с 25-го ряда встал нетрезвый мужчина и стал задавать стюардессам вопросы о судьбе своего багажа, грубил, а, когда его попытались утихомирить, перешел на хамство и ненормативную лексику. В результате бортпроводники приняли решение снять пассажира с рейса.«Заполярная правда» связалась с представителями пресс-службы авиакомпании Nordstar, которые прокомментировали инцидент: «Поскольку в данном случае была прямая угроза безопасности пассажиров, я уверена, что экипаж принял совершенно правильное решение. Такие ситуации случаются не часто, но регулярно. Хотелось бы, чтобы люди отдавали себе отчет в том, что, отправляясь на рейс нетрезвыми, они рискуют просто остаться дома», - подчеркнула руководитель пресс-службы авиакомпании Nordstar Ирина Воробьева.После того как скандалиста высадили из самолета, оставшиеся пассажиры благодарили бортпроводников аплодисментами. Самолет вылетел из Норильска в 8.15.