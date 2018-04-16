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16 апреля 2018, 17:39



В Норильске прошла четвертая по счету «Полярная олимпиада».

По итогам эстафет первое место заняла семья Гуменюк (ООО «Медвежий ручей»), серебро у семьи Скриповых (ООО «НПТ»), бронза досталась семье Дмитриевых (ООО «ННР»). Кроме того, в отдельных номинациях были отмечены Юрий Фокин (АО «НТЭК») - «Самый сильный папа»; Татьяна Зяблова (управление Заполярного филиала) - «Самая спортивная мама»; Марк Комаров (администрация Норильска) - «Самый сильный ребенок» и Софья Мажукова (ООО «НОК») - «Самый ловкий ребенок».

Просмотров:153 Соревнования состоялись в воскресенье, 15 апреля, на Комсомольской площади. В этот раз в состязаниях приняли участие 22 команды, представляющие предприятия филиалов и РОКС компании и администрации Норильска.По итогам эстафет первое место заняла семья Гуменюк (ООО «Медвежий ручей»), серебро у семьи Скриповых (ООО «НПТ»), бронза досталась семье Дмитриевых (ООО «ННР»).Кроме того, в отдельных номинациях были отмечены Юрий Фокин (АО «НТЭК») - «Самый сильный папа»; Татьяна Зяблова (управление Заполярного филиала) - «Самая спортивная мама»; Марк Комаров (администрация Норильска) - «Самый сильный ребенок» и Софья Мажукова (ООО «НОК») - «Самый ловкий ребенок».