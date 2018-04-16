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16 апреля 2018, 17:52



Сезон игр Норильской лиги КВН завершится в Норильске 28 апреля XXV традиционным апрельским фестивалем.

В рамках фестиваля проводятся семинары, мастер-классы («Как играть в КВН», «Мозговой штурм» и др.), дружеские встречи. Разумеется, команды-победители получают заслуженные награды, вручаются дипломы и грамоты выпускникам и индивидуальным номинантам «Актер года», «Актриса года», «Автор года», «Открытие года», «Приз зрительских симпатий» и др. На гала-концерте фестиваля выступят школьные команды и молодежные сборные. Впервые на сцену выйдут команды-дебютанты, которые были созданы по окончании проекта «Школа КВН». Билеты можно приобрести в кассе городского Центра культуры. Справки по телефону 22-08-60, касса - 22-99-14.

Просмотров:147 28 апреля в 18.00 в городском Центре культуры состоится гала-концерт XXV фестиваля КВН - он завершает сезон игр, подводит итоги за прошлый сезон и обозначает задачи на новый творческий период.В рамках фестиваля проводятся семинары, мастер-классы («Как играть в КВН», «Мозговой штурм» и др.), дружеские встречи. Разумеется, команды-победители получают заслуженные награды, вручаются дипломы и грамоты выпускникам и индивидуальным номинантам «Актер года», «Актриса года», «Автор года», «Открытие года», «Приз зрительских симпатий» и др.На гала-концерте фестиваля выступят школьные команды и молодежные сборные. Впервые на сцену выйдут команды-дебютанты, которые были созданы по окончании проекта «Школа КВН».Билеты можно приобрести в кассе городского Центра культуры. Справки по телефону 22-08-60, касса - 22-99-14.