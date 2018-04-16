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16 апреля 2018, 17:57



В третий раз в Норильске пройдет Фестиваль рукоделия и ремесел «Радуга талантов».

Для гостей и участников фестиваля будут организованы разнообразные мастер-классы с целью популяризации и распространения опыта в области декоративно-прикладного искусства. Программа фестиваля будет наполнена видеозарисовками о новых направлениях популярного «хенд-мейда»: «Мастерская», «Стильные вещицы», «Душевные подарки», «Идеи для дома» и другими. В программе примут участие творческие коллективы Талнаха. Всем участникам будут вручены дипломы и памятные сувениры. Фестиваль пройдет 21 апреля в Культурно-досуговом центре им. В. Высоцкого. Начало в 15.00. Вход свободный. Справки по телефону 37-19-54.

Просмотров:157 Вниманию зрителей будет представлена выставка работ декоративно-прикладного творчества, выполненных в различных техниках: вышивка, вязание, декупаж, скрапбукинг, валяние, ковроткачество, квиллинг, бисероплетение, алмазная вышивка, резьба по дереву, интерьерная игрушка, печворк и многие другие.Для гостей и участников фестиваля будут организованы разнообразные мастер-классы с целью популяризации и распространения опыта в области декоративно-прикладного искусства.Программа фестиваля будет наполнена видеозарисовками о новых направлениях популярного «хенд-мейда»: «Мастерская», «Стильные вещицы», «Душевные подарки», «Идеи для дома» и другими. В программе примут участие творческие коллективы Талнаха. Всем участникам будут вручены дипломы и памятные сувениры.Фестиваль пройдет 21 апреля в Культурно-досуговом центре им. В. Высоцкого. Начало в 15.00. Вход свободный. Справки по телефону 37-19-54.