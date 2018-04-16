Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 апреля 2018, 18:17



Норильчане смогут увидеть спектакли-номинанты и лауреаты «Золотой маски» в кинотеатре «Родина» с апреля по июнь.

В рамках проекта зрители смогут увидеть три спектакля. 27 апреля в 20.00 состоится показ постановки «Иванов» (Театр Наций, Москва) - работа Тимофея Кулябина, в которой уникальный актерский ансамбль существует в лучших традициях психологического театра. 25 мая в 20.00 ценители увидят «Коварство и любовь» (Малый драматический театр - Театр Европы, Санкт-Петербург) - изысканный и эстетически безупречный спектакль Льва Додина, способный убедить даже самого заядлого скептика в том, что романтическая трагедия Шиллера сегодня не устарела. 1 июня в 20.00 пройдет спектакль «Барабаны в ночи» (Театр им. А. С. Пушкина) - взрывной и визуально насыщенный спектакль Юрия Бутусова не оставит зрителей равнодушными. Программа «Золотая маска в кино» в кинотеатре «Родина» проходит в третий раз. Спектакли, созданные в лучших театрах страны, становятся ближе и доступнее более широкому кругу зрителей.

Просмотров:159 Спектакли Российской национальной театральной премии «Золотая маска» будут показаны в Норилське в рамках проекта «Мировое искусство на большом экране».В рамках проекта зрители смогут увидеть три спектакля. 27 апреля в 20.00 состоится показ постановки «Иванов» (Театр Наций, Москва) - работа Тимофея Кулябина, в которой уникальный актерский ансамбль существует в лучших традициях психологического театра.25 мая в 20.00 ценители увидят «Коварство и любовь» (Малый драматический театр - Театр Европы, Санкт-Петербург) - изысканный и эстетически безупречный спектакль Льва Додина, способный убедить даже самого заядлого скептика в том, что романтическая трагедия Шиллера сегодня не устарела.1 июня в 20.00 пройдет спектакль «Барабаны в ночи» (Театр им. А. С. Пушкина) - взрывной и визуально насыщенный спектакль Юрия Бутусова не оставит зрителей равнодушными.Программа «Золотая маска в кино» в кинотеатре «Родина» проходит в третий раз. Спектакли, созданные в лучших театрах страны, становятся ближе и доступнее более широкому кругу зрителей.