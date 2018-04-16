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16 апреля 2018, 18:29



14-й фестиваль национальных культур «Край - наш общий дом» состоится в городском Центре культуры Норильска.

Гостям, которые смогут прийти на фестиваль по пригласительным билетам, в 14 часов предложат в Выставочном зале блюда национальной кухни, устроят мастер-классы по созданию сувениров, проведут любимые игры коренных народов Севера. Репетиции на сцене ГЦК начнутся в среду, 18 апреля, а монтировать выставки начнут накануне в пятницу, 20 апреля. Фестивальный концерт начнется 21 апреля в 15 часов.

Просмотров:168 В традиционном празднике дружбы примут участие представители 16 национально-культурных организаций Большого Норильска. Готовят свои номера и творческие коллективы - хор «Вдохновение» и женский вокальный ансамбль «Криниченька», в репертуаре которого немало украинских песен. Всего участники подготовили более 25 танцевальных и песенных номеров. Активистам диаспор вручат награды за творческую и просветительскую деятельность, за вклад в укрепление дружбы между представителями разных народов.Гостям, которые смогут прийти на фестиваль по пригласительным билетам, в 14 часов предложат в Выставочном зале блюда национальной кухни, устроят мастер-классы по созданию сувениров, проведут любимые игры коренных народов Севера.Репетиции на сцене ГЦК начнутся в среду, 18 апреля, а монтировать выставки начнут накануне в пятницу, 20 апреля. Фестивальный концерт начнется 21 апреля в 15 часов.