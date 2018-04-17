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17 апреля 2018, 09:46



«Электронный Давос» принял Хартию информационной безопасности, разработанную «Норникелем».

Мероприятие организовано Международным исследовательским консорциумом информационной безопасности (IISRC/МИКИБ) и Институтом проблем информационной безопасности МГУ имени Ломоносова при поддержке Министерства иностранных дел и Совета Безопасности России. Форум, получивший неофициальное название «Электронный Давос», является ведущей международной площадкой многостороннего диалога по широкому спектру вопросов кибербезопасности, а также этических норм поведения и правил сосуществования в информационном пространстве. Одним из ключевых мероприятий форума стала презентация разработанной специалистами «Норникеля» Хартии информационной безопасности критических объектов промышленности, с инициативой создания которой компания выступила год назад. Документ представил в ходе пленарного заседания вице-президент - руководитель Блока корпоративной защиты «Норникеля» Владислав Гасумянов. По его словам, Хартия – проект очевидный и необходимый. И несмотря на то что в ее названии присутствует дефиниция «промышленные предприятиях», документ открыт для любой отрасли и сферы общественной активности. «Ведущие российские и зарубежные корпорации зачастую выступают не только драйверами экономического роста, но и социального развития территорий своего присутствия. К «Норникелю» это имеет самое прямое отношение, поскольку его основные производственные единицы находятся в моногородах, расположенных в экстремальных климатических и географических условиях. Отсюда и главный посыл Хартии - обезопасить информационные структуры предприятий, чья деятельность имеет стратегическое значение для национальных экономик, от попыток злонамеренного воздействия извне», - пояснил вице-президент компании. Гасумянов подчеркнул, что в идеологической основе Хартии лежит принцип добровольного принятия моральной ответственности за исполнение ее положений. «Разрабатывая Хартию, мы руководствовались не только буквой, но и духом. Это, в первую очередь, кодекс этического поведения, присоединяясь к которому корпорации декларируют намерение следовать принципам fair play в своих действиях в киберсреде», - отметил он. Для успешной реализации заложенного в Хартии потенциала Владислав Гасумянов от имени «Норникеля» заявил о намерении компании учредить и профинансировать программу грантовой поддержки научных исследований по вопросам международной информационной безопасности. В качестве стартовых предлагается рассмотреть такие темы, как международно-правовое регулирование в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, политические, юридические и технические проблемы выстраивания механизмов взаимодействия центров реагирования на компьютерные инциденты (CERT) различных форм собственности и юрисдикций, а также особенности протекционизма и защиты национальных рынков в контексте проблематики информационной безопасности. Проект Хартии был поддержан участниками и принят в качестве одного из основных итоговых документов форума. Поблагодарив участников форума за высокую оценку проделанной «Норникелем» работы, вице-президент компании также обратил внимание на роль Хартии как объединяющего фактора. «Учитывая, что межкорпоративное взаимодействие в сфере киберзащиты пока находится в стадии становления, мы предварительно тестировали Хартию в рамках созданного по инициативе «Норникеля» межотраслевого клуба «Информационная безопасность в промышленности» (БИП-Клуб), членами которого являются руководители подразделений информбезопасности ведущих предприятий индустриального сектора. Получив полное одобрение со стороны российского бизнес-сообщества, мы успешно завершили данный проект в рамках настоящего форума», - отметил Владислав Гасумянов. По словам спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрея Крутских, опыт и активности российских компаний способствуют полномасштабному участию России в международной повестке. «Это очень правильная позиция и хорошее начинание, которое мы намерены поддерживать, в том числе на уровне таких статусных площадок, как ООН, БРИКС, ШОС», - отметил Крутских.

Просмотров:129 С 16 по 19 апреля в немецком Гармиш-Партенкирхене проходит ХII научный форум «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности».Мероприятие организовано Международным исследовательским консорциумом информационной безопасности (IISRC/МИКИБ) и Институтом проблем информационной безопасности МГУ имени Ломоносова при поддержке Министерства иностранных дел и Совета Безопасности России.Форум, получивший неофициальное название «Электронный Давос», является ведущей международной площадкой многостороннего диалога по широкому спектру вопросов кибербезопасности, а также этических норм поведения и правил сосуществования в информационном пространстве.Одним из ключевых мероприятий форума стала презентация разработанной специалистами «Норникеля» Хартии информационной безопасности критических объектов промышленности, с инициативой создания которой компания выступила год назад.Документ представил в ходе пленарного заседания вице-президент - руководитель Блока корпоративной защиты «Норникеля» Владислав Гасумянов.По его словам, Хартия – проект очевидный и необходимый. И несмотря на то что в ее названии присутствует дефиниция «промышленные предприятиях», документ открыт для любой отрасли и сферы общественной активности. «Ведущие российские и зарубежные корпорации зачастую выступают не только драйверами экономического роста, но и социального развития территорий своего присутствия. К «Норникелю» это имеет самое прямое отношение, поскольку его основные производственные единицы находятся в моногородах, расположенных в экстремальных климатических и географических условиях. Отсюда и главный посыл Хартии - обезопасить информационные структуры предприятий, чья деятельность имеет стратегическое значение для национальных экономик, от попыток злонамеренного воздействия извне», - пояснил вице-президент компании.Гасумянов подчеркнул, что в идеологической основе Хартии лежит принцип добровольного принятия моральной ответственности за исполнение ее положений. «Разрабатывая Хартию, мы руководствовались не только буквой, но и духом. Это, в первую очередь, кодекс этического поведения, присоединяясь к которому корпорации декларируют намерение следовать принципам fair play в своих действиях в киберсреде», - отметил он.Для успешной реализации заложенного в Хартии потенциала Владислав Гасумянов от имени «Норникеля» заявил о намерении компании учредить и профинансировать программу грантовой поддержки научных исследований по вопросам международной информационной безопасности.В качестве стартовых предлагается рассмотреть такие темы, как международно-правовое регулирование в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, политические, юридические и технические проблемы выстраивания механизмов взаимодействия центров реагирования на компьютерные инциденты (CERT) различных форм собственности и юрисдикций, а также особенности протекционизма и защиты национальных рынков в контексте проблематики информационной безопасности.Проект Хартии был поддержан участниками и принят в качестве одного из основных итоговых документов форума.Поблагодарив участников форума за высокую оценку проделанной «Норникелем» работы, вице-президент компании также обратил внимание на роль Хартии как объединяющего фактора.«Учитывая, что межкорпоративное взаимодействие в сфере киберзащиты пока находится в стадии становления, мы предварительно тестировали Хартию в рамках созданного по инициативе «Норникеля» межотраслевого клуба «Информационная безопасность в промышленности» (БИП-Клуб), членами которого являются руководители подразделений информбезопасности ведущих предприятий индустриального сектора. Получив полное одобрение со стороны российского бизнес-сообщества, мы успешно завершили данный проект в рамках настоящего форума», - отметил Владислав Гасумянов.По словам спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрея Крутских, опыт и активности российских компаний способствуют полномасштабному участию России в международной повестке. «Это очень правильная позиция и хорошее начинание, которое мы намерены поддерживать, в том числе на уровне таких статусных площадок, как ООН, БРИКС, ШОС», - отметил Крутских.