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17 апреля 2018, 11:10



«Галактика» закрылась на ремонт после проверки, в ходе которой были выявлены нарушения пожарной безопасности.

Городская прокуратура на акт надзорной структуры отреагировала иском в суд с требованием закрыть ТЦ «Галактика» до устранения нарушений. Устранить нарушения обязана ИП Попова А. Г. Вчера появилась информация о том, что с 17 по 26 апреля ТЦ «Галактика» будет закрыт в связи с ремонтными работами. Также нарушения выявлены в СРК "Арена", "Родине", "Арт-холле" и других. Подробнее в сегоднешнем материале "Заполярной правды"

Просмотров:128 Проверка, в результате которой было выявлено 52 нарушения, прошла 5 апреля. При проверке противопожарного состояния торгового центра было установлено, что степень огнестойкости здания не отвечает предъявляемым требованиям, не все помещения обеспечены эвакуационными выходами, а существующие пути эвакуации не соответствуют нормам. При этом система водяного автоматического пожаротушения неисправна, а датчики не подключены к шлейфам пожарной сигнализации, то есть, по сути, в качестве таковых используются муляжи. Специалисты Госпожнадзора признали противопожарное состояние ТЦ «Галактика» неудовлетворительным, а дальнейшую эксплуатацию здания при наличии нарушений — невозможной.Городская прокуратура на акт надзорной структуры отреагировала иском в суд с требованием закрыть ТЦ «Галактика» до устранения нарушений. Устранить нарушения обязана ИП Попова А. Г.Вчера появилась информация о том, что с 17 по 26 апреля ТЦ «Галактика» будет закрыт в связи с ремонтными работами.Также нарушения выявлены в СРК "Арена", "Родине", "Арт-холле" и других. Подробнее в сегоднешнем материале "Заполярной правды" "Нет дыма без огня"