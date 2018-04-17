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17 апреля 2018, 11:13

Коммунальники пояснили, с чем связаны дополнительные начисления в платежках по итогам марта за ЖКХ-услуги.


Получив мартовскую квитанцию на оплату услуг ЖКХ, многие норильчане увидели в ней новые строчки – перерасчет за отопление и общедомовой прибор учета. Их появление связано либо с вводом с эксплуатацию общедомового прибора учета в этом доме, либо с подведением итогов его работы за год.
Напомним, еще до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах должны были оснастить дома коллективными приборами учета используемых воды, тепловой и электрической энергии. Однако жильцы эту задачу не выполнили, и работа перешла в руки ресурсоснабжающих организаций (МУП "КОС", НТЭК). Следует подчеркнуть: речь идет о принудительной процедуре, не подразумевающей проведение собраний собственников жилья. Было принято решение о том, что МУП «КОС» выставляет жильцам единовременную оплату за прибор учета в первый месяц эксплуатации.
Стоимость приборов и их монтажа определяется целым рядом конструктивных особенностей дома. Этим обусловлена разница в сумме, которую заплатят жильцы разных домов. Плюс собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество – отсюда разница в доле между собственниками внутри дома. У граждан есть право на рассрочку, когда платеж делится на 60 равных частей и выставляется к оплате равными частями. Впрочем, есть и право выбрать иную схему расчетов: закрыть долг за год, за два и так далее. Но в случае рассрочки на остаток долга начисляется ставка рефинансирования, на данный момент она составляет 7,25% годовых. Расходы на поверку приборов, которая производится раз в пять лет, а также на текущее техническое обслуживание и эксплуатацию тоже ложатся на плечи собственников жилья - согласно Жилищному кодексу и действующему законодательству.
Сегодня приборы учета установлены в большинстве норильских домов, исключение составляют примерно 150 зданий, где нет технической возможности сделать это без серьезной реконструкции теплоцентров. Для их жильцов пока ничего не изменится.
Что до перерасчета, то здесь ситуация такова: Законодательное собрание края утвердило годовой норматив за отопление, плату за который управляющие компании взимают с жителей из расчета 1/12 норматива в месяц. Параллельно в доме работает общедомовой прибор учета, и в конце года информация обобщается. Где-то потребление оказывается больше норматива, где-то меньше. Разницу в показателях граждане оплачивают пропорционально занимаемой их квартирами площади дома. Методика, утвержденная правительством, устанавливает, что перерасчет делается в течение первого квартала года, следующего за годом работы прибора учета.
Коммунальники отмечают, что, согласно получаемым показаниям общедомовых приборов учета, норматив, спущенный нам краем, занижен. Так что если при дальнейших согласованиях перерасчет и будет, то небольшой, считают они.

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