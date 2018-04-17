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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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11:13 Коммунальники пояснили, с чем связаны дополнительные начисления в платежках по итогам марта за ЖКХ-услуги.
11:10 «Галактика» закрылась на ремонт после проверки, в ходе которой были выявлены нарушения пожарной безопасности.
09:46 «Электронный Давос» принял Хартию информационной безопасности, разработанную «Норникелем».
18:29 14-й фестиваль национальных культур «Край - наш общий дом» состоится в городском Центре культуры Норильска.
18:17 Норильчане смогут увидеть спектакли-номинанты и лауреаты «Золотой маски» в кинотеатре «Родина» с апреля по июнь.
17:57 В третий раз в Норильске пройдет Фестиваль рукоделия и ремесел «Радуга талантов».
17:52 Сезон игр Норильской лиги КВН завершится в Норильске 28 апреля XXV традиционным апрельским фестивалем.
17:39 В Норильске прошла четвертая по счету «Полярная олимпиада».
17:33 Из-за нетрезвого пассажира рейс Норильск - Новосибирск пришлось задержать в Норильске на полчаса.
17:20 На лыжной базе «Оль-Гуль» подвели итоги традиционной «Лыжни «Норникеля». На этот раз в спортивном празднике приняли участие более 3,5 тысячи норильчан.
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