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17 апреля 2018, 14:26



В «Арене» выявлено несоответствие требованиям пожарной безопасности.

До 23 апреля администрация «Арены» должна устранить нарушения, в противном случае городская прокуратура направит иск в суд с требованием о запрете эксплуатации здания.

Просмотров:281 Основные нарушения, выявленные в СРК «Арена» во время совместной проверки Госпожнадзора и прокуратуры, это: низкий уровень звучания системы оповещения и управления эвакуацией, неисправность установок водяного автоматического пожаротушения, арендаторы не ознакомлены с мерами пожарной безопасности, они не информированы о нахождении ближайшего эвакуационного выхода, частично на объекте используются муляжи дымовых датчиков.До 23 апреля администрация «Арены» должна устранить нарушения, в противном случае городская прокуратура направит иск в суд с требованием о запрете эксплуатации здания.