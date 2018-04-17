Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
17 апреля 2018, 15:11

Сегодня «Заполярка» завершила работу над проектом «Поверь в мечту», организовав для Коли Луганского экскурсию в аэропорт «Норильск» и на борт самолета авиакомпании Nordstar.


С точки зрения организации эта поездка была самой сложной из всех, которые мы устраивали в ходе проекта. И дело даже не в том, что пришлось выехать за пределы Норильска, а в том, что ООО «Аэропорт «Норильск» - это одна организация, а авиакомпания Nordstar - совершенно другая, с руководством в Красноярске и в Москве. Да и самолет - это не стационарный объект, чтобы на него попасть, нужно согласовать точное время и рейс, да еще и угадать с погодой. То есть договариваться пришлось со всеми участниками процесса, включая небесную канцелярию. К счастью, после недельных переговоров и согласований все сложилось. Для того чтобы двенадцатилетний
Николай счастливо улыбался, очень много взрослых серьезных людей отложили все свои дела.
Сергей Ерастов, заместитель начальника службы авиационной безопасности ООО «Аэропорт «Норильск», провел для Николая экскурсию по аэровокзалу, показал специальную технику для чистки взлетной полосы, прокатил по перрону, позволив увидеть самолет вблизи, показал, как загружают грузовой борт. Он же вместе с представителем авиакомпании проводил экскурсанта в салон самолета, который только что прилетел из Красноярска. Этим рейсом прибыла в Норильск и Мария Кузьмина, представитель пресс-службы авиакомпании Nordstar, специально, чтобы показать мальчику кабину пилота. К слову, по требованиям безопасности в кабине может находиться только экипаж самолета, то есть появление здесь штатских - уже уникальное событие. Однако участие Марии в экскурсии особо не потребовалось, потому что вниманием Коли завладел командир авиалайнера Александр Бирюков, пилот с огромным стажем, работающий в авиации с 1985 года и насчитывающий более 17 тысяч часов полетов. Николай никак не мог расстаться с новым другом, задавая ему массу вопросов и уже мечтая тоже стать пилотом самолета.
Подробнее о поездке Николая Луганского в аэропорт «Заполярная правда» расскажет на следующей неделе, 26 апреля. Параллельно всех ребят-участников нашего проекта ждет сюрприз, о котором мы расскажем чуть позже.

Просмотров:170
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 17 апреля 2018 
17:35   В Норильске состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции 17:04   Норильские госавтоинспекторы задержали пьяного водителя, совершившего ДТП
16:41   Сегодня днем в Норильске горела квартира. 16:31   В Норильске произошли пожары в двух домах гостиничного типа.
15:49   В норильских школах проходит ежегодная научно-практическая конференция. 15:32   Теперь Влад Карасев может дышать свободнее. В Дудинку доставили необходимые для этого медицинские приборы.
15:32   В этом году на 17 объектах социальной инфраструктуры Норильска отремонтируют кровли. На это из городской казны выделено 90 миллионов рублей. 15:11   Сегодня «Заполярка» завершила работу над проектом «Поверь в мечту», организовав для Коли Луганского экскурсию в аэропорт «Норильск» и на борт самолета авиакомпании Nordstar.
14:26   В «Арене» выявлено несоответствие требованиям пожарной безопасности. 11:13   Коммунальники пояснили, с чем связаны дополнительные начисления в платежках по итогам марта за ЖКХ-услуги.
11:10   «Галактика» закрылась на ремонт после проверки, в ходе которой были выявлены нарушения пожарной безопасности. 09:46   «Электронный Давос» принял Хартию информационной безопасности, разработанную «Норникелем».

 16 апреля 2018 
18:29   14-й фестиваль национальных культур «Край - наш общий дом» состоится в городском Центре культуры Норильска. 18:17   Норильчане смогут увидеть спектакли-номинанты и лауреаты «Золотой маски» в кинотеатре «Родина» с апреля по июнь.
17:57   В третий раз в Норильске пройдет Фестиваль рукоделия и ремесел «Радуга талантов». 17:52   Сезон игр Норильской лиги КВН завершится в Норильске 28 апреля XXV традиционным апрельским фестивалем.
17:39   В Норильске прошла четвертая по счету «Полярная олимпиада». 17:33   Из-за нетрезвого пассажира рейс Норильск - Новосибирск пришлось задержать в Норильске на полчаса.
17:20   На лыжной базе «Оль-Гуль» подвели итоги традиционной «Лыжни «Норникеля». На этот раз в спортивном празднике приняли участие более 3,5 тысячи норильчан. 16:44   Педиатрическое отделение для новорожденных и недоношенных детской больницы получило в дар от мастериц из клуба «28 петель» очередную партию вязаных вещей.
16:20   Стартовала регистрация на международный молодежный форум ТИМ «Бирюса-2018». Отправиться на него норильчане могут только самостоятельно, организованных групп от муниципалитета не будет. 15:41   В 19-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» дома в двухматчевом противостоянии уступил «КПРФ» - 2:7 и 5:6.
15:17   Норильск принял участие в обсуждении возможности сдачи комплекса ГТО в спортивных клубах по месту жительства. 15:08   В Норильске проверить свою грамотность стремятся все больше людей. В этом году "Тотальный диктант" написали 248 норильчан.
14:56   «Норникель» принял решение о реализации проекта развития Южного кластера, но нуждается в поддержке государства. 14:47   Спортсмены медицинских учреждений Большого Норильска посвятили соревнования по волейболу предстоящему Дню Победы.
13:42   Международный детский центр «Артек» и Почта России проводят творческие конкурсы, победители которых получат бесплатные путевки в "Артек". 13:23   Минувший уик-энд для норильских огнеборцев выдался напряженным. Пять раз выезжали на тушение огня в домах: то мусор загорится, то хозяйка плиту не выключила.
11:16   Развитие Арктики. Правительство Красноярского края и Ассоциация полярников договорились о сотрудничестве.

 15 апреля 2018 
09:38   Глава Норильска: "Будем строить дома и социальные объекты". Программу реновации Норильска планируется начать уже в следующем году. 09:23   Ринат Ахметчин: "Необходимо создать комфортные условия для норильчан".  Администрация Норильска и СФУ подписали соглашение о реновации города.

 13 апреля 2018 
18:26   Сегодня в талнахской детской школе искусств состоится премьера первых спектаклей по сказкам северных народов из проекта ... 17:44   В Талнахе сегодня отмечает свое 55-летие подстанция скорой медицинской помощи
17:38   Улицы Норильска к 65-летнему юбилею украсят за месяц до праздника, в середине июня. Уже сейчас отпечатанные баннеры ждут своего часа на складе УКРиС 17:23   За месяц норильское УПРиУ помогло потребителям возместить ущерб почти на 650 тысяч рублей
16:33   Норильский аэропорт продает пассажирский самолет Як-42Д за 37,5 млн рублей. 14:47   Находящегося в розыске норильчанина задержали в абаканской аптеке.
14:45   «Норникель» представил свой опыт создания системы информационной безопасности на форуме корпоративного управления. 13:32   14 апреля отмечается день рождения Авраамия Завенягина.
13:09   Маршрут движения «Бессмертного полка» в Центральном районе Норильска остается прежним. 12:42   Норильчан приглашают на игру с «коммунистами».
11:01   «Норникель» отмечен за экологические достижения на ежегодной выставке горной промышленности "ГОРПРОМЭКСПО-2018" и IV Национальном горнопромышленном форуме. 10:52   Идеи молодых - в жизнь! Молодежный центр Норильска открыл прием заявок на участие в весенней сессии инфраструктурного проекта «Территория-2020».
10:47   20 мая норильская театральная публика увидит новый спектакль «Дракон» по знаменитой и знаковой пьесе Евгения Шварца, написанной им в далеком 1943 году и до сих пор не потерявшей актуальности.

 12 апреля 2018 
17:37   Норильчанин, совершивший угон и кражу из автомобиля, предстанет перед судом. 17:20   14 апреля норильчане вместе со всем миром участвуют в акции «Тотальный диктант».
16:35   Этим летом все 13 фасадов муниципальных объектов, запланированных к ремонту, будут обновлены, уверены городские власти. 16:25   Музею авиации и космонавтики 8-й школы в этом году исполняется 40 лет. На этой неделе здесь началась праздничная декада «Время первых».
16:20   На благоустройство площадки на Озерной, 15а, потратят 10 миллионов рублей. 16:20   Летом в городе будут благоустроены 23 двора.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх