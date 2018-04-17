Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 апреля 2018, 15:11



Сегодня «Заполярка» завершила работу над проектом «Поверь в мечту», организовав для Коли Луганского экскурсию в аэропорт «Норильск» и на борт самолета авиакомпании Nordstar.

Николай счастливо улыбался, очень много взрослых серьезных людей отложили все свои дела. Сергей Ерастов, заместитель начальника службы авиационной безопасности ООО «Аэропорт «Норильск», провел для Николая экскурсию по аэровокзалу, показал специальную технику для чистки взлетной полосы, прокатил по перрону, позволив увидеть самолет вблизи, показал, как загружают грузовой борт. Он же вместе с представителем авиакомпании проводил экскурсанта в салон самолета, который только что прилетел из Красноярска. Этим рейсом прибыла в Норильск и Мария Кузьмина, представитель пресс-службы авиакомпании Nordstar, специально, чтобы показать мальчику кабину пилота. К слову, по требованиям безопасности в кабине может находиться только экипаж самолета, то есть появление здесь штатских - уже уникальное событие. Однако участие Марии в экскурсии особо не потребовалось, потому что вниманием Коли завладел командир авиалайнера Александр Бирюков, пилот с огромным стажем, работающий в авиации с 1985 года и насчитывающий более 17 тысяч часов полетов. Николай никак не мог расстаться с новым другом, задавая ему массу вопросов и уже мечтая тоже стать пилотом самолета. Подробнее о поездке Николая Луганского в аэропорт «Заполярная правда» расскажет на следующей неделе, 26 апреля. Параллельно всех ребят-участников нашего проекта ждет сюрприз, о котором мы расскажем чуть позже.

Просмотров:170 С точки зрения организации эта поездка была самой сложной из всех, которые мы устраивали в ходе проекта. И дело даже не в том, что пришлось выехать за пределы Норильска, а в том, что ООО «Аэропорт «Норильск» - это одна организация, а авиакомпания Nordstar - совершенно другая, с руководством в Красноярске и в Москве. Да и самолет - это не стационарный объект, чтобы на него попасть, нужно согласовать точное время и рейс, да еще и угадать с погодой. То есть договариваться пришлось со всеми участниками процесса, включая небесную канцелярию. К счастью, после недельных переговоров и согласований все сложилось. Для того чтобы двенадцатилетнийНиколай счастливо улыбался, очень много взрослых серьезных людей отложили все свои дела.Сергей Ерастов, заместитель начальника службы авиационной безопасности ООО «Аэропорт «Норильск», провел для Николая экскурсию по аэровокзалу, показал специальную технику для чистки взлетной полосы, прокатил по перрону, позволив увидеть самолет вблизи, показал, как загружают грузовой борт. Он же вместе с представителем авиакомпании проводил экскурсанта в салон самолета, который только что прилетел из Красноярска. Этим рейсом прибыла в Норильск и Мария Кузьмина, представитель пресс-службы авиакомпании Nordstar, специально, чтобы показать мальчику кабину пилота. К слову, по требованиям безопасности в кабине может находиться только экипаж самолета, то есть появление здесь штатских - уже уникальное событие. Однако участие Марии в экскурсии особо не потребовалось, потому что вниманием Коли завладел командир авиалайнера Александр Бирюков, пилот с огромным стажем, работающий в авиации с 1985 года и насчитывающий более 17 тысяч часов полетов. Николай никак не мог расстаться с новым другом, задавая ему массу вопросов и уже мечтая тоже стать пилотом самолета.Подробнее о поездке Николая Луганского в аэропорт «Заполярная правда» расскажет на следующей неделе, 26 апреля. Параллельно всех ребят-участников нашего проекта ждет сюрприз, о котором мы расскажем чуть позже.