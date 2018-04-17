Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 апреля 2018, 15:32



В этом году на 17 объектах социальной инфраструктуры Норильска отремонтируют кровли. На это из городской казны выделено 90 миллионов рублей.

Практически по всем объектам уже определены организации, которые выполнят необходимые работы. А в гимназии № 1 (второй корпус) компания «Стройперспектива» даже приступила к работам. По пятимиллионному контракту компания обязана полностью заменить металлическое кровельное покрытие, деревянные обрешетки, обработать деревянные конструкции огнезащитными составами и другое. «К работам подрядчик приступил достаточно рано для Норильска. Закуплены и доставлены материалы, проводятся демонтажные работы. В частности, демонтирован старый утеплитель (пенопласта), для того чтобы обеспечить на данной кровле низкие температуры. Это необходимо для данного типа чердаков во избежание нежелательных последствий. Из года в год в данном корпусе первой гимназии подтапливались спортивный и актовый залы, и ежегодно приходилось их ремонтировать. Причиной было утепление чердака, не предусмотренное проектом здания, в результате чего образовывался конденсат», - рассказал Дмитрий Самородов, начальник УКРиС. Несмотря на то что ремонт кровли начался во время учебного года, на образовательном процессе это никак не отражается, заверили журналистов. Все «шумовые» работы, а также сброс и подъем материалов выполняются во внеурочное время. Завершить замену кровли и сопутствующие работы на втором корпусе гимназии № 1 планируется в июне.

Просмотров:194 Большинство из объектов, попавших в муниципальную программу «Поддержание действующих и сохранность новых социальных объектов» и в которых в этом году будут выполнены работы по замене или частичному ремонту кровельного покрытия, это образовательные учреждения. Также в нее включено несколько административных зданий.Практически по всем объектам уже определены организации, которые выполнят необходимые работы. А в гимназии № 1 (второй корпус) компания «Стройперспектива» даже приступила к работам. По пятимиллионному контракту компания обязана полностью заменить металлическое кровельное покрытие, деревянные обрешетки, обработать деревянные конструкции огнезащитными составами и другое.«К работам подрядчик приступил достаточно рано для Норильска. Закуплены и доставлены материалы, проводятся демонтажные работы. В частности, демонтирован старый утеплитель (пенопласта), для того чтобы обеспечить на данной кровле низкие температуры. Это необходимо для данного типа чердаков во избежание нежелательных последствий. Из года в год в данном корпусе первой гимназии подтапливались спортивный и актовый залы, и ежегодно приходилось их ремонтировать. Причиной было утепление чердака, не предусмотренное проектом здания, в результате чего образовывался конденсат», - рассказал Дмитрий Самородов, начальник УКРиС.Несмотря на то что ремонт кровли начался во время учебного года, на образовательном процессе это никак не отражается, заверили журналистов. Все «шумовые» работы, а также сброс и подъем материалов выполняются во внеурочное время.Завершить замену кровли и сопутствующие работы на втором корпусе гимназии № 1 планируется в июне.