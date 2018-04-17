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17 апреля 2018, 15:32



Теперь Влад Карасев может дышать свободнее. В Дудинку доставили необходимые для этого медицинские приборы.

Буквально на днях на территорию пришли портативный аспиратор, откашливатель и специальное питание, и они сразу же были доставлены в Дудинку Владу. Их приобретение обошлось в 578 тысяч рублей. Теперь у юноши есть возможность дышать свободнее и радоваться каждому мгновению жизни. Приобретение кровати с электроприводом запланировано на осень. Средства для нее есть. С получением необходимых медицинских приборов и питания немного изменились и приоритеты. У Влада появилась возможность исполнить свою мечту - поехать в "Диснейлэнд". Он стал участником проекта «Мечтатели», который организовала одна из красноярских телекомпаний. Однако для такой поездки Владу необходима специальная система для вентиляции легких при передвижении. «Сбор средств продолжается, – сообщила Наталья Солодовник. – Аппарат дорогостоящий, его стоимость порядка полумиллиона рублей. Сбор средств также продолжают Благотворительный фонда помощи хосписам «Вера» и телеканал «Спас». Для Влада ценна каждая минута, и поскольку сейчас он на паллиативе, то важно сделать для него каждое мгновение жизни радостным и наполненным положительными эмоциями. Сейчас Влад буквально живет своей мечтой и верит, что она сбудется». Помочь Владу можно, переведя средства на счет Благотворительного фонда социальных программ «Территория добра» ИНН 2457065522 Р/сч 407 038 10131160016148 БИК 040407627 Назначение платежа: Адресная помощь Владиславу Карасеву. Дополнительную информацию по оказанию помощи Владу можно получить по телефону 465-333. Также сделать посильный взнос можно с помощью боксов, которые размещены в магазинах «Жар.Птица» на Кирова, 13, и на Талнахской, 30, а также в магазинах «Солнечный» на Красноярской, 7, и Ленинградской, 3а. Есть такой бокс и в ТЦ «Солнечный» района Талнах на Космонавтов, 39. Скоро боксы для сбора средств в помощь Владу появятся и в Дудинке.

Просмотров:186 Напомним, Влад Карасев - подопечный Благотворительного фонда «Территория добра». У юноши тяжелое генетическое заболевание, которое приводит к постепенной атрофии мышц. Это заболевание диагностировали, когда Владу было всего девять лет. Летом 2017 года состояние здоровья мальчика резко ухудшилось, и казалось, что им вдвоем с мамой не справиться. Для того чтобы Влад мог дышать, его маме нужно было приобрести портативный аспиратор, откашливатель и специальное питание. На все это требовалось более полумиллиона рублей. Сумма неподъемная для маленькой семьи, в которой только мама и сын. На просьбу о помощи откликнулись неравнодушные северяне, и по инициативе Благотворительного фонда «Территория добра» и общественной организации "Театр-студия «Белые птицы» была проведена серия благотворительных акций «Собирая воздух», организованы сборы средств в различных учреждениях Норильска и Дудинки, а во многих магазинах установлены ящики-боксы для сбора средств. В течение всего времени, пока шел сбор средств, Влада и его маму поддерживали школьные друзья мальчика и обычные люди, которые раньше даже не знали о существовании Карасевых.Буквально на днях на территорию пришли портативный аспиратор, откашливатель и специальное питание, и они сразу же были доставлены в Дудинку Владу. Их приобретение обошлось в 578 тысяч рублей. Теперь у юноши есть возможность дышать свободнее и радоваться каждому мгновению жизни. Приобретение кровати с электроприводом запланировано на осень. Средства для нее есть.С получением необходимых медицинских приборов и питания немного изменились и приоритеты. У Влада появилась возможность исполнить свою мечту - поехать в "Диснейлэнд". Он стал участником проекта «Мечтатели», который организовала одна из красноярских телекомпаний. Однако для такой поездки Владу необходима специальная система для вентиляции легких при передвижении.«Сбор средств продолжается, – сообщила Наталья Солодовник. – Аппарат дорогостоящий, его стоимость порядка полумиллиона рублей. Сбор средств также продолжают Благотворительный фонда помощи хосписам «Вера» и телеканал «Спас». Для Влада ценна каждая минута, и поскольку сейчас он на паллиативе, то важно сделать для него каждое мгновение жизни радостным и наполненным положительными эмоциями. Сейчас Влад буквально живет своей мечтой и верит, что она сбудется».Помочь Владу можно, переведя средства на счет Благотворительного фонда социальных программ «Территория добра»ИНН 2457065522Р/сч 407 038 10131160016148БИК 040407627Назначение платежа: Адресная помощь Владиславу Карасеву.Дополнительную информацию по оказанию помощи Владу можно получить по телефону 465-333.Также сделать посильный взнос можно с помощью боксов, которые размещены в магазинах «Жар.Птица» на Кирова, 13, и на Талнахской, 30, а также в магазинах «Солнечный» на Красноярской, 7, и Ленинградской, 3а. Есть такой бокс и в ТЦ «Солнечный» района Талнах на Космонавтов, 39. Скоро боксы для сбора средств в помощь Владу появятся и в Дудинке.