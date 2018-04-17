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17 апреля 2018, 15:49



В норильских школах проходит ежегодная научно-практическая конференция.

Для учеников 5-7-х классов муниципальный этап научно-практической конференции под названием «Юный потенциал России» пройдет 28 апреля на базе норильской гимназии № 4. У старшеклассников школьные и городские конференции уже позади, в марте наиболее отличившиеся подростки получили награды и дипломы. На данный момент 22 победные работы учеников 8-11-х классов участвуют в заочном этапе региональной конференции. Краевой очный уровень для тех, кто попадет в финал, состоится в ноябре следующего учебного года в Красноярске (напомним, в прошлом году норильчанин Егор Белицкий занял 2-е место в краевом этапе научно-практической конференции школьников). По словам специалистов управления образования, в том году юные норильчане разрабатывают и представляют серьезные работы по психологии, социологии, защищают медико-биологические, химико-технологические проекты. Самые популярные науки у норильских умников и умниц - математика и физика. На конференциях всех уровней представлены следующие виды проектов: исследовательские, творческие, прикладные, инновационнные, инженерно-конструкторские. Их тематика отражает события всероссийского и мирового масштаба, приоритеты развития региона или территории, актуальные проблемы социально-экономического, общественно-политического, научно-технического, социокультурного и гуманитарного характера. Многие работы, представленные к защите, направлены на развитие общечеловеческих и культурных ценностей.

Просмотров:231 Согласно правилам, победители школьных этапов выходят со своими докладами и разработками на муниципальный уровень, а оттуда - на региональный. Так, 21 апреля на базе лицея № 3 пройдет городской этап конференции для младших детей, четвероклассников. Малыши 1-3-х классов тоже активно включены в эту работу, но на муниципальный уровень выходят только четвероклассники. Этап для начальной школы называется «Твои возможности».Для учеников 5-7-х классов муниципальный этап научно-практической конференции под названием «Юный потенциал России» пройдет 28 апреля на базе норильской гимназии № 4.У старшеклассников школьные и городские конференции уже позади, в марте наиболее отличившиеся подростки получили награды и дипломы. На данный момент 22 победные работы учеников 8-11-х классов участвуют в заочном этапе региональной конференции. Краевой очный уровень для тех, кто попадет в финал, состоится в ноябре следующего учебного года в Красноярске (напомним, в прошлом году норильчанин Егор Белицкий занял 2-е место в краевом этапе научно-практической конференции школьников).По словам специалистов управления образования, в том году юные норильчане разрабатывают и представляют серьезные работы по психологии, социологии, защищают медико-биологические, химико-технологические проекты. Самые популярные науки у норильских умников и умниц - математика и физика. На конференциях всех уровней представлены следующие виды проектов: исследовательские, творческие, прикладные, инновационнные, инженерно-конструкторские. Их тематика отражает события всероссийского и мирового масштаба, приоритеты развития региона или территории, актуальные проблемы социально-экономического, общественно-политического, научно-технического, социокультурного и гуманитарного характера. Многие работы, представленные к защите, направлены на развитие общечеловеческих и культурных ценностей.