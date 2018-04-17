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17 апреля 2018, 16:31



В Норильске произошли пожары в двух домах гостиничного типа.

Непотушенная сигарета стала причиной другого пожара, случившегося вчера около полуночи в кайерканской гостинке на Шахтерской, 24. Здесь в пустующей комнате горел диван. Во время пожаров никто не пострадал.

Просмотров:163 Накануне вечером загорелась одна из жилых комнат на Металлургов, 19. Дома никого не было, но входная дверь была не заперта, из-за чего огонь распространился быстро и охватил всю комнату на площади 12 квадратных метров. Причины пожара выясняются. Рассматриваются версии короткого замыкания и курение. Известно, что жилец комнаты ведет асоциальный образ жизни.Непотушенная сигарета стала причиной другого пожара, случившегося вчера около полуночи в кайерканской гостинке на Шахтерской, 24. Здесь в пустующей комнате горел диван.Во время пожаров никто не пострадал.