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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:35 В Норильске состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции
17:04 Норильские госавтоинспекторы задержали пьяного водителя, совершившего ДТП
16:41 Сегодня днем в Норильске горела квартира.
16:31 В Норильске произошли пожары в двух домах гостиничного типа.
15:49 В норильских школах проходит ежегодная научно-практическая конференция.
15:32 Теперь Влад Карасев может дышать свободнее. В Дудинку доставили необходимые для этого медицинские приборы.
15:32 В этом году на 17 объектах социальной инфраструктуры Норильска отремонтируют кровли. На это из городской казны выделено 90 миллионов рублей.
15:11 Сегодня «Заполярка» завершила работу над проектом «Поверь в мечту», организовав для Коли Луганского экскурсию в аэропорт «Норильск» и на борт самолета авиакомпании Nordstar.
14:26 В «Арене» выявлено несоответствие требованиям пожарной безопасности.
11:13 Коммунальники пояснили, с чем связаны дополнительные начисления в платежках по итогам марта за ЖКХ-услуги.
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