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17 апреля 2018, 17:04



Норильские госавтоинспекторы задержали пьяного водителя, совершившего ДТП

Как установили инспекторы ДПС, в 2015 году мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и был лишен водительского удостоверения. Водительское удостоверение он не сдал. В этот раз в отношении жителя Кайеркана проводится проверка и сбор материалов на возбуждение уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. С начала 2018 года норильскими полицейскими задержано более 60 нетрезвых водителей, в отношении водителей, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии, возбуждено 10 уголовных дел.

Просмотров:130 31-летний водитель «Хёндай» допустил наезд на припаркованный автомобиль в одном из дворов района Кайеркан. Виновник ДТП был нетрезв.Как установили инспекторы ДПС, в 2015 году мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и был лишен водительского удостоверения. Водительское удостоверение он не сдал.В этот раз в отношении жителя Кайеркана проводится проверка и сбор материалов на возбуждение уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.С начала 2018 года норильскими полицейскими задержано более 60 нетрезвых водителей, в отношении водителей, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии, возбуждено 10 уголовных дел.