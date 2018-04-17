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17 апреля 2018, 17:35



В Норильске состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции

Руководитель норильской прокуратуры обратил внимание на значительную активизацию совместной с правоохранительными органами работы, в результате которой в первом квартале текущего года поставлено на учет 9 коррупционных уголовно-наказуемых деяний. При этом, по его мнению, принимаемые меры по противодействию коррупционным проявлениям нельзя признать исчерпывающими: «Имеется ряд проблем, требующих дополнительного решения. На эффективность борьбы с коррупцией отрицательно влияет формализм некоторых государственных органов власти в вопросах профилактики коррупционных проявлений». По словам Гутаева, в наибольшей степени коррупции подвержены такие области, как распределение и расходование бюджетных средств, возмещение НДС, размещение заказов, распоряжение государственной и муниципальной собственностью, а также ЖКХ. «Особую озабоченность вызывают факты продолжающихся хищений руководителями управляющих компаний, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ, которые используя свое должностное положение, присваивают различными способами значительные денежные средства населения, собранные для содержания и текущего ремонта жилого фонда. При этом результаты проведенной проверки показали отсутствие в ОЭБиПК ОМВД России по г.Норильску инициативных дел, направленных на выявление и документирование указанных преступлений», - заявил Хаваж Гутаев. С докладами по повестке дня выступили работники прокуратуры и городского ОМВД, которые затронули проблемные вопросы и озвучили пути их решения.

Просмотров:122 В заседании под председательством и.о. прокурора Норильска Хаважа Гутаева приняли участие руководители отделов МВД, ФСБ, Следственного комитета, ФНС, Счетной палаты, ответственные работники прокуратуры города, начальник отдела экономической безопасности и противодействию коррупции ОМВД России по г.Норильску.Руководитель норильской прокуратуры обратил внимание на значительную активизацию совместной с правоохранительными органами работы, в результате которой в первом квартале текущего года поставлено на учет 9 коррупционных уголовно-наказуемых деяний. При этом, по его мнению, принимаемые меры по противодействию коррупционным проявлениям нельзя признать исчерпывающими: «Имеется ряд проблем, требующих дополнительного решения. На эффективность борьбы с коррупцией отрицательно влияет формализм некоторых государственных органов власти в вопросах профилактики коррупционных проявлений».По словам Гутаева, в наибольшей степени коррупции подвержены такие области, как распределение и расходование бюджетных средств, возмещение НДС, размещение заказов, распоряжение государственной и муниципальной собственностью, а также ЖКХ.«Особую озабоченность вызывают факты продолжающихся хищений руководителями управляющих компаний, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ, которые используя свое должностное положение, присваивают различными способами значительные денежные средства населения, собранные для содержания и текущего ремонта жилого фонда. При этом результаты проведенной проверки показали отсутствие в ОЭБиПК ОМВД России по г.Норильску инициативных дел, направленных на выявление и документирование указанных преступлений», - заявил Хаваж Гутаев.С докладами по повестке дня выступили работники прокуратуры и городского ОМВД, которые затронули проблемные вопросы и озвучили пути их решения.