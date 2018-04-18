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18 апреля 2018, 10:58



В Норильске инспекторы ГИБДД проводят уроки безопасности для школьников.

Отдельным блоком в обсуждениях со школьниками инспекторы ГИБДД выделяют маршрут движения из школы домой. Данные маршруты специально прорабатываются специалистами учреждений образования и представителями ГИБДД для того, чтобы обезопасить ребенка во время его участия в дорожном движении. Также инспекторы ГИБДД в ближайшее время проведут ряд встреч с родителями несовершеннолетних, во время которых расскажут о том, как уберечь детей от ДТП.

Просмотров:105 Инспекторы ГИБДД рассказывают ребятам о дорожных ловушках, о возможных опасностях при движении по дворовым территориям. Напоминают об обязанностях юных пешеходов и пассажиров.Отдельным блоком в обсуждениях со школьниками инспекторы ГИБДД выделяют маршрут движения из школы домой. Данные маршруты специально прорабатываются специалистами учреждений образования и представителями ГИБДД для того, чтобы обезопасить ребенка во время его участия в дорожном движении.Также инспекторы ГИБДД в ближайшее время проведут ряд встреч с родителями несовершеннолетних, во время которых расскажут о том, как уберечь детей от ДТП.