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18 апреля 2018, 11:12

Стартовал третий конкурс грантовой программы «Партнерство», принять участие в котором могут и НКО Норильска.


Конкурс проводится среди некоммерческих организаций Красноярского края и объявляется по номинациям, отражающим актуальные социально значимые проблемы населения. Победителям предоставляются гранты на реализацию проектов в сфере гражданского общества, детства, поддержки семьи и здоровья, экологии, культуры и краеведения, социальной поддержки граждан и соседского сообщества.
«Третий конкурс в номинации «Экологическое партнерство» проводится для всех групп районов Красноярского края. Во всех остальных номинациях конкурс проводится для южной и северной групп районов Красноярского края и города Красноярска, – рассказала секретарь Совета по краевым социальным грантам Ольга Модина. – Грантозаявителям необходимо также обратить внимание на то, что в рамках номинации «Соседское сообщество» внесено ограничение: проекты, направленные на строительство объектов инфраструктуры и иных архитектурных форм, не поддерживаются. Это очень важно: большая часть проектов в этой номинации обычно направлена на привлечение средств для постройки детских, спортивных площадок, возведения и ремонта памятников и других малых архитектурных форм».
Регистрация заявок на третий конкурс начнется 20 апреля и продолжится по 10 мая 2018 года на официальном сайте. Итоги конкурса будут подведены не позднее 1 июня 2018 года.
Информацию о конкурсе и условиях участия можно получить в Агентстве молодежной политики по телефону 8 (391) 223-89-09, Екатерина Харахонова.

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    Список новостей

 18 апреля 2018 
14:31   В этом году более чем в ста норильских домах будут проведены ремонты за счет средств регионального оператора капремонтов. Самым частым видом работ станет починка крыш, которая пройдет в 85 домах 12:37   124 рисунка и более 17 тысяч «лайков». Сегодня заканчивается прием художественных работ на онлайн-конкурс «Добрый врач».
11:22   Прожиточный минимум в Норильске подрос на 1,8%. 11:12   Стартовал третий конкурс грантовой программы «Партнерство», принять участие в котором могут и НКО Норильска.
10:58   В Норильске инспекторы ГИБДД проводят уроки безопасности для школьников.

 17 апреля 2018 
17:35   В Норильске состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции. 17:04   Норильские госавтоинспекторы задержали пьяного водителя, совершившего ДТП.
16:41   Сегодня днем в Норильске горела квартира. 16:31   В Норильске произошли пожары в двух домах гостиничного типа.
15:49   В норильских школах проходит ежегодная научно-практическая конференция. 15:32   Теперь Влад Карасев может дышать свободнее. В Дудинку доставили необходимые для этого медицинские приборы.
15:32   В этом году на 17 объектах социальной инфраструктуры Норильска отремонтируют кровли. На это из городской казны выделено 90 миллионов рублей. 15:11   Сегодня «Заполярка» завершила работу над проектом «Поверь в мечту», организовав для Коли Луганского экскурсию в аэропорт «Норильск» и на борт самолета авиакомпании Nordstar.
14:26   В «Арене» выявлено несоответствие требованиям пожарной безопасности. 11:13   Коммунальники пояснили, с чем связаны дополнительные начисления в платежках по итогам марта за ЖКХ-услуги.
11:10   «Галактика» закрылась на ремонт после проверки, в ходе которой были выявлены нарушения пожарной безопасности. 09:46   «Электронный Давос» принял Хартию информационной безопасности, разработанную «Норникелем».

 16 апреля 2018 
18:29   14-й фестиваль национальных культур «Край - наш общий дом» состоится в городском Центре культуры Норильска. 18:17   Норильчане смогут увидеть спектакли-номинанты и лауреаты «Золотой маски» в кинотеатре «Родина» с апреля по июнь.
17:57   В третий раз в Норильске пройдет Фестиваль рукоделия и ремесел «Радуга талантов». 17:52   Сезон игр Норильской лиги КВН завершится в Норильске 28 апреля XXV традиционным апрельским фестивалем.
17:39   В Норильске прошла четвертая по счету «Полярная олимпиада». 17:33   Из-за нетрезвого пассажира рейс Норильск - Новосибирск пришлось задержать в Норильске на полчаса.
17:20   На лыжной базе «Оль-Гуль» подвели итоги традиционной «Лыжни «Норникеля». На этот раз в спортивном празднике приняли участие более 3,5 тысячи норильчан. 16:44   Педиатрическое отделение для новорожденных и недоношенных детской больницы получило в дар от мастериц из клуба «28 петель» очередную партию вязаных вещей.
16:20   Стартовала регистрация на международный молодежный форум ТИМ «Бирюса-2018». Отправиться на него норильчане могут только самостоятельно, организованных групп от муниципалитета не будет. 15:41   В 19-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» дома в двухматчевом противостоянии уступил «КПРФ» - 2:7 и 5:6.
15:17   Норильск принял участие в обсуждении возможности сдачи комплекса ГТО в спортивных клубах по месту жительства. 15:08   В Норильске проверить свою грамотность стремятся все больше людей. В этом году "Тотальный диктант" написали 248 норильчан.
14:56   «Норникель» принял решение о реализации проекта развития Южного кластера, но нуждается в поддержке государства. 14:47   Спортсмены медицинских учреждений Большого Норильска посвятили соревнования по волейболу предстоящему Дню Победы.
13:42   Международный детский центр «Артек» и Почта России проводят творческие конкурсы, победители которых получат бесплатные путевки в "Артек". 13:23   Минувший уик-энд для норильских огнеборцев выдался напряженным. Пять раз выезжали на тушение огня в домах: то мусор загорится, то хозяйка плиту не выключила.
11:16   Развитие Арктики. Правительство Красноярского края и Ассоциация полярников договорились о сотрудничестве.

 15 апреля 2018 
09:38   Глава Норильска: "Будем строить дома и социальные объекты". Программу реновации Норильска планируется начать уже в следующем году. 09:23   Ринат Ахметчин: "Необходимо создать комфортные условия для норильчан".  Администрация Норильска и СФУ подписали соглашение о реновации города.

 13 апреля 2018 
18:26   Сегодня в талнахской детской школе искусств состоится премьера первых спектаклей по сказкам северных народов из проекта ... 17:44   В Талнахе сегодня отмечает свое 55-летие подстанция скорой медицинской помощи
17:38   Улицы Норильска к 65-летнему юбилею украсят за месяц до праздника, в середине июня. Уже сейчас отпечатанные баннеры ждут своего часа на складе УКРиС 17:23   За месяц норильское УПРиУ помогло потребителям возместить ущерб почти на 650 тысяч рублей
16:33   Норильский аэропорт продает пассажирский самолет Як-42Д за 37,5 млн рублей. 14:47   Находящегося в розыске норильчанина задержали в абаканской аптеке.
14:45   «Норникель» представил свой опыт создания системы информационной безопасности на форуме корпоративного управления. 13:32   14 апреля отмечается день рождения Авраамия Завенягина.
13:09   Маршрут движения «Бессмертного полка» в Центральном районе Норильска остается прежним. 12:42   Норильчан приглашают на игру с «коммунистами».
11:01   «Норникель» отмечен за экологические достижения на ежегодной выставке горной промышленности "ГОРПРОМЭКСПО-2018" и IV Национальном горнопромышленном форуме. 10:52   Идеи молодых - в жизнь! Молодежный центр Норильска открыл прием заявок на участие в весенней сессии инфраструктурного проекта «Территория-2020».
10:47   20 мая норильская театральная публика увидит новый спектакль «Дракон» по знаменитой и знаковой пьесе Евгения Шварца, написанной им в далеком 1943 году и до сих пор не потерявшей актуальности.

 12 апреля 2018 
17:37   Норильчанин, совершивший угон и кражу из автомобиля, предстанет перед судом.




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