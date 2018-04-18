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18 апреля 2018, 11:12



Стартовал третий конкурс грантовой программы «Партнерство», принять участие в котором могут и НКО Норильска.

«Третий конкурс в номинации «Экологическое партнерство» проводится для всех групп районов Красноярского края. Во всех остальных номинациях конкурс проводится для южной и северной групп районов Красноярского края и города Красноярска, – рассказала секретарь Совета по краевым социальным грантам Ольга Модина. – Грантозаявителям необходимо также обратить внимание на то, что в рамках номинации «Соседское сообщество» внесено ограничение: проекты, направленные на строительство объектов инфраструктуры и иных архитектурных форм, не поддерживаются. Это очень важно: большая часть проектов в этой номинации обычно направлена на привлечение средств для постройки детских, спортивных площадок, возведения и ремонта памятников и других малых архитектурных форм». Регистрация заявок на третий конкурс начнется 20 апреля и продолжится по 10 мая 2018 года на официальном сайте. Итоги конкурса будут подведены не позднее 1 июня 2018 года. Информацию о конкурсе и условиях участия можно получить в Агентстве молодежной политики по телефону 8 (391) 223-89-09, Екатерина Харахонова.

Просмотров:98 Конкурс проводится среди некоммерческих организаций Красноярского края и объявляется по номинациям, отражающим актуальные социально значимые проблемы населения. Победителям предоставляются гранты на реализацию проектов в сфере гражданского общества, детства, поддержки семьи и здоровья, экологии, культуры и краеведения, социальной поддержки граждан и соседского сообщества.«Третий конкурс в номинации «Экологическое партнерство» проводится для всех групп районов Красноярского края. Во всех остальных номинациях конкурс проводится для южной и северной групп районов Красноярского края и города Красноярска, – рассказала секретарь Совета по краевым социальным грантам Ольга Модина. – Грантозаявителям необходимо также обратить внимание на то, что в рамках номинации «Соседское сообщество» внесено ограничение: проекты, направленные на строительство объектов инфраструктуры и иных архитектурных форм, не поддерживаются. Это очень важно: большая часть проектов в этой номинации обычно направлена на привлечение средств для постройки детских, спортивных площадок, возведения и ремонта памятников и других малых архитектурных форм».Регистрация заявок на третий конкурс начнется 20 апреля и продолжится по 10 мая 2018 года на официальном сайте. Итоги конкурса будут подведены не позднее 1 июня 2018 года.Информацию о конкурсе и условиях участия можно получить в Агентстве молодежной политики по телефону 8 (391) 223-89-09, Екатерина Харахонова.