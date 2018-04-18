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18 апреля 2018, 11:22



Прожиточный минимум в Норильске подрос на 1,8%.

В районах Крайнего Севера ВПМ повысилась на 1,8 % (16 143 рубля), в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – на 4,1% (12 779 рублей), в центральных и южных районах края – на 2,7% (10 689 рублей), сообщили в министерстве экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края. Основной причиной роста величины прожиточного минимума стало сезонное увеличение цен на плодоовощную продукцию: виноград, огурцы, помидоры, капусту, картофель, бананы, морковь, лук репчатый, свеклу и яблоки. Кроме того, зафиксирован рост цен на яйца – на 15,6%, кисломолочные продукты – на 3,7%, масло сливочное – на 2,6%, творог и рыбу свежую – на 1,6% и 1,8 % соответственно. В то же время подешевели апельсины (на 9,0%), говядина (на 2,2%) и мясо птицы (на 3,0%). Напомним, что величина прожиточного минимума - расчетная величина, позволяющая наблюдать за темпом изменения уровня цен. Она устанавливается ежеквартально на основании данных Красноярскстата и используется в качестве индикатора для реализации мер социальной поддержки населения, в частности, при расчете размеров детских пособий и субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Просмотров:129 На заседании правительства Красноярского края утверждена величина прожиточного минимума (ВПМ) за первый квартал 2018 года. По сравнению с предыдущим кварталом размер ВПМ в регионе вырос на 2,7% и составил 11 341 рубль в расчете на человека. Для трудоспособных граждан прожиточный минимум утвержден в размере 11 981 рубль, для пенсионеров – 8 609 рублей, для детей – 11 977 рублей.В районах Крайнего Севера ВПМ повысилась на 1,8 % (16 143 рубля), в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – на 4,1% (12 779 рублей), в центральных и южных районах края – на 2,7% (10 689 рублей), сообщили в министерстве экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края.Основной причиной роста величины прожиточного минимума стало сезонное увеличение цен на плодоовощную продукцию: виноград, огурцы, помидоры, капусту, картофель, бананы, морковь, лук репчатый, свеклу и яблоки. Кроме того, зафиксирован рост цен на яйца – на 15,6%, кисломолочные продукты – на 3,7%, масло сливочное – на 2,6%, творог и рыбу свежую – на 1,6% и 1,8 % соответственно. В то же время подешевели апельсины (на 9,0%), говядина (на 2,2%) и мясо птицы (на 3,0%).Напомним, что величина прожиточного минимума - расчетная величина, позволяющая наблюдать за темпом изменения уровня цен. Она устанавливается ежеквартально на основании данных Красноярскстата и используется в качестве индикатора для реализации мер социальной поддержки населения, в частности, при расчете размеров детских пособий и субсидий на жилищно-коммунальные услуги.