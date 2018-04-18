Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 апреля 2018, 12:37



124 рисунка и более 17 тысяч «лайков». Сегодня заканчивается прием художественных работ на онлайн-конкурс «Добрый врач».

Оригинальные шедевры детсадовцев и школьников станут экспонатами выставки в ГЦК и разместятся в помещениях строящегося перинатального центра, а картины победителей превратятся в яркие наклейки, которые украсят городские автобусы. Церемонию награждения с подарками и грамотами планируется провести в день празднования юбилея норильского здравоохранения на сцене Городского центра культуры 14 июня.

Просмотров:116 Все работы участников размещены на сайте gazetazp.ru, где можно проголосовать за понравившиеся рисунки. Завтра, 19 апреля, в 11 часов виртуальное голосование закроется и члены жюри приступят к подсчету баллов. В составе комиссии - организаторы: представители «Норильских новостей», Территориального отдела в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края, Объединения профсоюзных организаций работников медицинских учреждений Норильска. При выборе победителей в двух возрастных категориях (5-10 и 11-15 лет) будут учитываться: название рисунка, соответствие выбранной теме, сюжетный замысел, оригинальность, эмоциональность, сложность и число виртуальных голосов.Оригинальные шедевры детсадовцев и школьников станут экспонатами выставки в ГЦК и разместятся в помещениях строящегося перинатального центра, а картины победителей превратятся в яркие наклейки, которые украсят городские автобусы. Церемонию награждения с подарками и грамотами планируется провести в день празднования юбилея норильского здравоохранения на сцене Городского центра культуры 14 июня.