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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:31 В этом году более чем в ста норильских домах будут проведены ремонты за счет средств регионального оператора капремонтов. Самым частым видом работ станет починка крыш, которая пройдет в 85 домах
12:37 124 рисунка и более 17 тысяч «лайков». Сегодня заканчивается прием художественных работ на онлайн-конкурс «Добрый врач».
11:22 Прожиточный минимум в Норильске подрос на 1,8%.
11:12 Стартовал третий конкурс грантовой программы «Партнерство», принять участие в котором могут и НКО Норильска.
10:58 В Норильске инспекторы ГИБДД проводят уроки безопасности для школьников.
17:35 В Норильске состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции.
17:04 Норильские госавтоинспекторы задержали пьяного водителя, совершившего ДТП.
16:41 Сегодня днем в Норильске горела квартира.
16:31 В Норильске произошли пожары в двух домах гостиничного типа.
15:49 В норильских школах проходит ежегодная научно-практическая конференция.
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