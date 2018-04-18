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18 апреля 2018, 14:31



В этом году более чем в ста норильских домах будут проведены ремонты за счет средств регионального оператора капремонтов. Самым частым видом работ станет починка крыш, которая пройдет в 85 домах.

«В плане прошлого года значился ремонт 72 кровель, но поскольку не состоялись торги и мы не смогли отобрать подрядчиков, ряд объектов перенесен в план нынешнего года. Учитывая их, этим летом мы планируем отремонтировать 85 крыш. С собственниками работа проведена: как только утверждается план ремонтов, регоператор уведомляет людей о видах работ в их доме, их стоимости, все это собственники утверждают на собрании. Они, кстати, вправе внести свои предложения», - пояснила Татьяна Шульгина, заместитель начальника управления УЖКХ Норильска. Впрочем, проблемы с наличием подрядчиков пока по-прежнему не решены: из 85 кровель, выставленных на электронные торги (которые прошли уже в пятый раз), договоры заключены только на 34 объекта (из них пять прошлогодних объектов, 29 – нынешнего года). Тем не менее время у потенциальных подрядчиков еще есть: на выполнение ремонтов дается 120 дней, так что крайнее время заявления о себе на аукционе – конец июля. Если сделать это позднее, объекты перейдут в план будущего года.

Просмотров:149 Помимо того, в 20 домах запланирована замена 41 лифта (плюс 65 лифтов заменят в рамках муниципальной программы), в шести - ремонт фасадов, в остальных обновят систему ТВС. Все это потребует 1,2 млрд рублей. Дополнительно в этом году в программу включены незавершенные объекты прошлого года: ремонт кровель в пяти домах будет выполнен за 50 миллионов рублей (договоры на них заключили еще в конце 2017 года, работы начнутся в апреле-мае).«В плане прошлого года значился ремонт 72 кровель, но поскольку не состоялись торги и мы не смогли отобрать подрядчиков, ряд объектов перенесен в план нынешнего года. Учитывая их, этим летом мы планируем отремонтировать 85 крыш. С собственниками работа проведена: как только утверждается план ремонтов, регоператор уведомляет людей о видах работ в их доме, их стоимости, все это собственники утверждают на собрании. Они, кстати, вправе внести свои предложения», - пояснила Татьяна Шульгина, заместитель начальника управления УЖКХ Норильска.Впрочем, проблемы с наличием подрядчиков пока по-прежнему не решены: из 85 кровель, выставленных на электронные торги (которые прошли уже в пятый раз), договоры заключены только на 34 объекта (из них пять прошлогодних объектов, 29 – нынешнего года).Тем не менее время у потенциальных подрядчиков еще есть: на выполнение ремонтов дается 120 дней, так что крайнее время заявления о себе на аукционе – конец июля. Если сделать это позднее, объекты перейдут в план будущего года.