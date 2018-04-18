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18 апреля 2018, 14:50



В Заполярном филиале компания «Норникель» запустила два новых очистных сооружения стоимостью более 200 миллионов рублей.

План мероприятий компании по снижению негативного воздействия на окружающую среду предусматривает ежегодный ввод в эксплуатацию от двух до четырех очистных сооружений различной мощности. Каждое сооружение представляет собой модульную локально-очистную станцию контейнерно-блочного типа. В контейнерах осуществляется биологическая, физико-химическая и ультрафиолетовая очистка сточных вод с доведением их качества до нормативов, установленных государственными органами. Автоматизированная система управления технологическим оборудованием локальных очистных сооружений (ЛОС) реализована на базе процессорной системы. Она обеспечивает контроль заданных параметров и управление оборудованием по установленным алгоритмам. Благодаря этому управление осуществляется автономно, в местном и автоматическом режимах. В данный момент на площадках «Норникеля» функционирует 40 очистных станций. Срок службы очистных сооружений при правильной эксплуатации рассчитан на 40 лет. Инвестиции «Норникеля» в реализацию программы строительства ЛОС на норильской производственной площадке уже составили 2 млрд рублей. На 2018 год компания запланировала ввод в Заполярном филиале еще четырех объектов.

Просмотров:163 Мощность очистки сооружений составляет 360 и 422 кубометра в сутки. Они предназначены для очистки сточных вод производственных подразделений. Конструкция блоков позволяет не только очищать воду, но и повторно вовлекать ее в производственный цикл, дополнительно снижая нагрузку на окружающую среду.План мероприятий компании по снижению негативного воздействия на окружающую среду предусматривает ежегодный ввод в эксплуатацию от двух до четырех очистных сооружений различной мощности. Каждое сооружение представляет собой модульную локально-очистную станцию контейнерно-блочного типа.В контейнерах осуществляется биологическая, физико-химическая и ультрафиолетовая очистка сточных вод с доведением их качества до нормативов, установленных государственными органами.Автоматизированная система управления технологическим оборудованием локальных очистных сооружений (ЛОС) реализована на базе процессорной системы. Она обеспечивает контроль заданных параметров и управление оборудованием по установленным алгоритмам. Благодаря этому управление осуществляется автономно, в местном и автоматическом режимах.В данный момент на площадках «Норникеля» функционирует 40 очистных станций. Срок службы очистных сооружений при правильной эксплуатации рассчитан на 40 лет.Инвестиции «Норникеля» в реализацию программы строительства ЛОС на норильской производственной площадке уже составили 2 млрд рублей. На 2018 год компания запланировала ввод в Заполярном филиале еще четырех объектов.