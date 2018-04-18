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18 апреля 2018, 15:39



Голосуем за нашего «Народного учителя» - Романа Плотникова из Талнаха.

Конкурс на звание «Народного учителя - 2018» в рамках традиционного профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края» объявил издательский дом «Комсомольская правда». В борьбе за звание абсолютного победителя «Народного учителя» участвуют 20 педагогов края, среди которых - норильчанин, преподаватель английского языка из талнахской школы № 20 Роман Плотников. Вместе с другими учителями-финалистами Роман вышел в очный этап конкурса «Учитель года Красноярского края», который пройдет с 23 по 27 апреля. По его окончании станет известно имя абсолютного победителя. Итоги своего конкурса «Комомолка» озвучит тогда же, на общей церемонии чествования победителей. Управление образования Норильска и газета «Заполярная правда», как постоянный партнер общих с УО и ДО проектов, призывают проголосовать за нашего земляка учеников, коллег, педагогов, родителей, школьные коллективы и просто неравнодушных норильчан по ссылке www.krsk.kp.ru/daily/26816/3853381 Напоминаем, от участников голосования зависит, кто из конкурсантов получит звание «Народный». Генеральный партнер данного проекта - издательство «Просвещение» и БИНОМ «Лаборатория знаний», специальные партнеры - министерство образования Красноярского края, краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, а также Центр образовательных стандартов.

Просмотров:151 Голосование проходит на сайте kr.ru. Оно началось с 16 апреля и продолжится до 22 апреля (включительно).Конкурс на звание «Народного учителя - 2018» в рамках традиционного профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края» объявил издательский дом «Комсомольская правда». В борьбе за звание абсолютного победителя «Народного учителя» участвуют 20 педагогов края, среди которых - норильчанин, преподаватель английского языка из талнахской школы № 20 Роман Плотников. Вместе с другими учителями-финалистами Роман вышел в очный этап конкурса «Учитель года Красноярского края», который пройдет с 23 по 27 апреля. По его окончании станет известно имя абсолютного победителя. Итоги своего конкурса «Комомолка» озвучит тогда же, на общей церемонии чествования победителей.Управление образования Норильска и газета «Заполярная правда», как постоянный партнер общих с УО и ДО проектов, призывают проголосовать за нашего земляка учеников, коллег, педагогов, родителей, школьные коллективы и просто неравнодушных норильчан по ссылке www.krsk.kp.ru/daily/26816/3853381Напоминаем, от участников голосования зависит, кто из конкурсантов получит звание «Народный».Генеральный партнер данного проекта - издательство «Просвещение» и БИНОМ «Лаборатория знаний», специальные партнеры - министерство образования Красноярского края, краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, а также Центр образовательных стандартов.