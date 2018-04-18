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18 апреля 2018, 15:52



Почти 600 тысяч кубометров снега вывезено на данный момент из дворов города. Это на 150 тысяч кубометров больше, чем год назад.

Как рассказал Евгений Войник, начальник УЖКХ Норильска, особое внимание уделяется домам, стоящим на особом контроле (это дома, имеющие деформации; те, по которым в результате мерзлотных обследований управляющие компании получили предписания) – территорию вокруг них очищают в первую очередь. Кроме того, увеличен метраж очищаемой придомовой территории до 6-7 метров. «Это делается, чтобы избежать снежной «каши» в период обильного таяния снега. Кроме того, сегодня массово ведется срезка снега практически до асфальта, частично он складируется во дворах, частично вывозится. Поскольку снега в этом году много, работы выливаются в круглую сумму – до 200 тысяч рублей в сутки. Тем не менее работа ведется согласно составленным графикам. Ежедневно наше управление и управление горхоза проводит выездной контроль, а ночью проверяют специалисты единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). В Кайеркане и Талнахе эта работа ведется территориальными управлениями. Если у жильцов есть жалобы на качество вывоза снега, рекомендую обращаться в свою управляющую компанию, а если вопрос не решается, к нам, в УЖКХ (ул. Севастопольская, 7)», - рассказал Евгений Войник.

Просмотров:150 Начиная с марта, управляющие компании обязаны вывозить от 25 до 40% снега с территории (это прописано в рамках работы по жилищной услуге). Для этого ежедневно в городе работает свыше 60 единиц техники, в том числе 20 – погрузочной, больше 40 – самосвальной.Как рассказал Евгений Войник, начальник УЖКХ Норильска, особое внимание уделяется домам, стоящим на особом контроле (это дома, имеющие деформации; те, по которым в результате мерзлотных обследований управляющие компании получили предписания) – территорию вокруг них очищают в первую очередь. Кроме того, увеличен метраж очищаемой придомовой территории до 6-7 метров.«Это делается, чтобы избежать снежной «каши» в период обильного таяния снега. Кроме того, сегодня массово ведется срезка снега практически до асфальта, частично он складируется во дворах, частично вывозится. Поскольку снега в этом году много, работы выливаются в круглую сумму – до 200 тысяч рублей в сутки. Тем не менее работа ведется согласно составленным графикам. Ежедневно наше управление и управление горхоза проводит выездной контроль, а ночью проверяют специалисты единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). В Кайеркане и Талнахе эта работа ведется территориальными управлениями. Если у жильцов есть жалобы на качество вывоза снега, рекомендую обращаться в свою управляющую компанию, а если вопрос не решается, к нам, в УЖКХ (ул. Севастопольская, 7)», - рассказал Евгений Войник.