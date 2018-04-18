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18 апреля 2018, 15:56



Начальник норильского управления ЖКХ: «Всего сутки после обращения жителей есть у управляющей компании, чтобы очистить крыши домов от нарастающих сосулек».

«Дополнительно можно обращаться в аварийную службу вашей управляющей компании. Во время самого сбивания территория должна быть огорожена специальными знаками, а также ситуацию должны контролировать работники», - отметил он. В те же службы (УК, УЖКХ, ЕДДС) можно оставить и заявку на снятие снежных шапок на общем имуществе дома (откосы, архитектурные элементы). Если уборке мешают стоящие под окнами автомобили, ведется розыск их собственников. А вот снежные шапки на подоконниках домов – забота и ответственность собственников жилья. «Жильцы должны сами их сбивать. Пожалуйста, делайте это осторожно: если кто-то получит травму от падения снега с вашего окна, хозяин квартиры будет привлечен к ответственности», - заключил он.

Просмотров:165 Управляющая компания обязана проводить периодический осмотр всех крыш и оперативно удалять сосульки (предварительно ограждая территорию у дома). Такая работа ведется, отмечает начальник управления ЖКХ Евгений Войник, но если жильцы обращают внимание УК на «ледяную» проблему и не получают реакции на протяжении длительного времени, нужно оставить заявку в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС), которая оперативно передаст ее в УК или в специализированную организацию (если речь идет не о жилых домах, а о муниципальной или иной собственности), а также в УХЖК.«Дополнительно можно обращаться в аварийную службу вашей управляющей компании. Во время самого сбивания территория должна быть огорожена специальными знаками, а также ситуацию должны контролировать работники», - отметил он.В те же службы (УК, УЖКХ, ЕДДС) можно оставить и заявку на снятие снежных шапок на общем имуществе дома (откосы, архитектурные элементы). Если уборке мешают стоящие под окнами автомобили, ведется розыск их собственников.А вот снежные шапки на подоконниках домов – забота и ответственность собственников жилья.«Жильцы должны сами их сбивать. Пожалуйста, делайте это осторожно: если кто-то получит травму от падения снега с вашего окна, хозяин квартиры будет привлечен к ответственности», - заключил он.