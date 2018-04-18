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18 апреля 2018, 16:08



Голкипер «Норильского никеля» Василий Белов – в числе лучших стражей ворот сезона.

«По этому показателю он лучший среди всех голкиперов Суперлиги (в зачет также идут и матчи Кубка России с января 2018 года)», - говорится на официальном сайте Ассоциации мини-футбола России. Кроме того, Белов вместе со своим одноклубником Алексеем Поповым возглавляет список лучших вратарей и по другому показателю: по проценту отраженных ударов. 128 ударов соперников дошли до ворот Василия, из которых он отбил 111 – это 87 %. Алексей имеет 86% отраженных ударов. Отметим, что после травмы, полученной Поповым в матче 18-го тура против «Прогресса», основным вратарем команды стал Белов. Тем не менее главный тренер «Норникеля» Александр Соколов в предыдущем туре против «КПРФ» выставил в воротах более молодого Павла Шамарина. Напомним, в тех встречах северяне уступили – 2:7 и 5:6. Сегодня заполярный клуб расположился на шестой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 50 набранных очков. В следующем туре, который стартует в эту субботу, никельщики на выезде встретятся с новосибирским «Сибиряком», у которого 66 очков и третья позиция.

Просмотров:127 В 2018 году Белов провел за норильчан десять матчей (425 минут), в которых пропустил 17 мячей – для мини-футбола это хороший показатель. В среднем в ворота Василия соперники забивали каждые 25 минут.«По этому показателю он лучший среди всех голкиперов Суперлиги (в зачет также идут и матчи Кубка России с января 2018 года)», - говорится на официальном сайте Ассоциации мини-футбола России.Кроме того, Белов вместе со своим одноклубником Алексеем Поповым возглавляет список лучших вратарей и по другому показателю: по проценту отраженных ударов. 128 ударов соперников дошли до ворот Василия, из которых он отбил 111 – это 87 %. Алексей имеет 86% отраженных ударов.Отметим, что после травмы, полученной Поповым в матче 18-го тура против «Прогресса», основным вратарем команды стал Белов. Тем не менее главный тренер «Норникеля» Александр Соколов в предыдущем туре против «КПРФ» выставил в воротах более молодого Павла Шамарина. Напомним, в тех встречах северяне уступили – 2:7 и 5:6.Сегодня заполярный клуб расположился на шестой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 50 набранных очков. В следующем туре, который стартует в эту субботу, никельщики на выезде встретятся с новосибирским «Сибиряком», у которого 66 очков и третья позиция.