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18 апреля 2018, 16:12



Норильчан приглашают на мастер-класс по хореографии и вокалу «Молодежная волна».

Мероприятие пройдет 28 апреля в Молодежном центре (ул. Советская, 9). Начало в 18.00. Добавим, что участие в мастер-классах бесплатное, однако количество мест ограничено. Запись по телефону 8-913-493-09-88.

Просмотров:117 К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Для них будут организованы мастер-классы по хореографии с победителем различных всероссийских хореографических конкурсов Алексеем Глинским, который познакомит участников с эффективным комплексом упражнений для разогрева на хореографическом занятии и поделится своим опытом в танцевальных направлениях латина и вальс, а также по вокалу от преподавателя Норильского колледжа искусств Марии Бадиевой. Мария поработает над формированием у участников мастер-класса певческого тона (в вокальных упражнениях и в процессе работы над песней).Мероприятие пройдет 28 апреля в Молодежном центре (ул. Советская, 9). Начало в 18.00.Добавим, что участие в мастер-классах бесплатное, однако количество мест ограничено. Запись по телефону 8-913-493-09-88.