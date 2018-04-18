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18 апреля 2018, 16:24



Ассоциация мини-футбола России вручила директору ДЮСШ-6 Владимиру Коновалову почетную грамоту за вклад в развитие мини-футбола и многолетний добросовестный труд.

Добавим, что директором ДЮСШ-6 Владимир Коновалов был назначен летом 2016 года. Об истории становления ДЮСШ-6, которая в этом году, как и МФК «Норильский никель», празднует свое 25-летие, читайте в подробном

Просмотров:131 «Владимир Коновалов выступал в самом первом составе мини-футбольного клуба «Норильский никель». Тогда, в 1993 году, команда носила название «Футбольный клуб «Норильск». Завершив выступление игрока, Коновалов стал главным тренером команды. Владимир Леонидович дважды выводил норильчан в элиту отечественного футзала – чемпионат России по мини-футболу среди команд Высшей лиги. В начале 2000-х годов Владимир Леонидович руководил командой МФК «Норильский никель - 2», вместе с которой выиграл чемпионат России по мини-футболу среди команд Первой лиги. Мини-футбольный клуб «Норильский никель» поздравляет Владимира Леонидовича с 60-летним юбилеем и желает ему терпения, крепкого здоровья и громких побед», - говорится в заявлении МФК «Норильский никель».Добавим, что директором ДЮСШ-6 Владимир Коновалов был назначен летом 2016 года.Об истории становления ДЮСШ-6, которая в этом году, как и МФК «Норильский никель», празднует свое 25-летие, читайте в подробном материале «Заполярной правды»