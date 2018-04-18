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18 апреля 2018, 16:32



Заполярный филиал «Норникеля» ведет реконструкцию трех мостов в Норильском промышленном районе.

Железобетонные мосты длиной 14, 18 и 11 метров были построены в 1950-е годы. К моменту принятия решения об их реконструкции эксплуатационные характеристики этих объектов значительно ухудшились. В соответствии с проектной документацией выполняется демонтаж всех трех мостов. Пространство под двумя мостами будет полностью засыпано до уровня автодорожного полотна. Планируется проведение работ по устройству асфальтобетонного покрытия, строительство металлических эстакад для выноса коммуникаций. Третий мост будет также демонтирован, но на его месте появится новый — длиной 21 метр. Технологии, применяемые при строительстве объектов, учитывают климатические особенности Крайнего Севера и эффект вечной мерзлоты. В частности, на одном из объектов планируется обустройство свайного поля с глубиной установки бетонных опор в 27 метров. Это позволяет гарантировать высокое качество и долговечность объектов. Строительно-монтажные работы начались в январе 2018 года и завершатся в третьем квартале 2019-го. На период реконструкции мостов выполняется устройство временных объездных дорог. Реконструкция мостов обойдется «Норникелю» в 435 миллионов рублей.

Просмотров:140 По мостам осуществляются регулярные муниципальные автобусные маршруты, выполняющие доставку персонала на предприятия «Норникеля». По этим автодорогам также передвигается большегрузный технологический транспорт, который перевозит оборудование и горную технику в карьер рудника «Заполярный».Железобетонные мосты длиной 14, 18 и 11 метров были построены в 1950-е годы. К моменту принятия решения об их реконструкции эксплуатационные характеристики этих объектов значительно ухудшились.В соответствии с проектной документацией выполняется демонтаж всех трех мостов. Пространство под двумя мостами будет полностью засыпано до уровня автодорожного полотна. Планируется проведение работ по устройству асфальтобетонного покрытия, строительство металлических эстакад для выноса коммуникаций. Третий мост будет также демонтирован, но на его месте появится новый — длиной 21 метр.Технологии, применяемые при строительстве объектов, учитывают климатические особенности Крайнего Севера и эффект вечной мерзлоты. В частности, на одном из объектов планируется обустройство свайного поля с глубиной установки бетонных опор в 27 метров. Это позволяет гарантировать высокое качество и долговечность объектов.Строительно-монтажные работы начались в январе 2018 года и завершатся в третьем квартале 2019-го. На период реконструкции мостов выполняется устройство временных объездных дорог.Реконструкция мостов обойдется «Норникелю» в 435 миллионов рублей.