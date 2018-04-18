|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
19:03 Большой Норильск в четвертый раз примет участие в международной общественной акции «Бессмертный полк».
18:17 Судьба сталинки на ул. Комсомольской, 20, по-прежнему остается под вопросом. О том, что будет со зданием, расположенным в исторической части города, рассказал начальник управления жилищно–коммунального хозяйства Евгений Войник.
16:50 В кинотеатре «Родина» открылся Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер».
16:38 Вчера в районе моста через Норилку полностью сгорел двухэтажный дачный домик.
16:32 Заполярный филиал «Норникеля» ведет реконструкцию трех мостов в Норильском промышленном районе.
16:24 Ассоциация мини-футбола России вручила директору ДЮСШ-6 Владимиру Коновалову почетную грамоту за вклад в развитие мини-футбола и многолетний добросовестный труд.
16:19 «Заполярная правда» завершила работу над проектом «Поверь в мечту», организовав для Коли Луганского экскурсию в аэропорт «Норильск» и на борт самолета авиакомпании Nordstar.
16:12 Норильчан приглашают на мастер-класс по хореографии и вокалу «Молодежная волна».
16:08 Голкипер «Норильского никеля» Василий Белов – в числе лучших стражей ворот сезона.
15:56 Начальник норильского управления ЖКХ: «Всего сутки после обращения жителей есть у управляющей компании, чтобы очистить крыши домов от нарастающих сосулек».
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх