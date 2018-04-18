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18 апреля 2018, 16:38



Вчера в районе моста через Норилку полностью сгорел двухэтажный дачный домик.

Кроме того, вчера же пожарный расчет выезжал по вызову на Б. Хмельницкого, 1, где из-за короткого замыкания произошло возгорание проводки внутри деревянной межкомнатной перегородки. Поскольку хозяева в этот момент были дома, проблема была устранена в минимальный срок: квартиру пожарные обесточили, перегородку сломали и пожар локализовали.

Просмотров:130 Как сообщили норильские пожарные дознаватели, огнем была охвачена площадь в 120 кв. м. Двухэтажный дом сгорел полностью и восстановлению не подлежит, но люди и техника не пострадали. Причины пожара сейчас устанавливаются, также разыскиваются владельцы строения, пока о них также ничего не известно.Кроме того, вчера же пожарный расчет выезжал по вызову на Б. Хмельницкого, 1, где из-за короткого замыкания произошло возгорание проводки внутри деревянной межкомнатной перегородки. Поскольку хозяева в этот момент были дома, проблема была устранена в минимальный срок: квартиру пожарные обесточили, перегородку сломали и пожар локализовали.