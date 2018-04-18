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18 апреля 2018, 16:50



В кинотеатре «Родина» открылся Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер».

Марафон документалистики начался 17 апреля с дневного кинопоказа в публичной библиотеке на Ленинском, 20а. А вечером зрители в недавно обновленном зале «Родины» забросали вопросами именитого кинодраматурга Аркадия Инина на его творческом вечере «Юмор на сцене и на экране». Автор сценариев почти к полусотне известных кинолент, среди которых «Одиноким предоставляется общежитие», «Однажды, 20 лет спустя…», «Отцы и деды», порадовал не только интересным общением, но и фрагментами из любимых народом фильмов, представил и выпуски знаменитых кинокапустников. Все желающие могли приобрести книги мэтра и получить автограф. Показ документального кино продолжается 18 апреля. А на вечернем сеансе в 19 часов режиссер Виталий Суслин представит игровой фильм «Голова, два уха», основанный на реальных событиях. Картина вышла в прокат после премьеры на кинофестивале «Кинотавр», в Норильске ее покажут впервые. Режиссер до показа побывал в Музее Норильска, познакомился с городом. На финише фестиваля, 19 апреля, после показа заключительных документальных лент зрители увидят художественный фильм «Три дня до весны», посвященный первой блокадной зиме героического Ленинграда. По семейным обстоятельствам не смог прилететь создатель картины - режиссер Александр Касаткин. Но фильм представит исполнительница одной из ролей - Елена Лотова. С создателями фестивальных лент зрителей знакомит выставка, подготовленная творческой группой кинотеатра. По отзывам первых зрителей, фестиваль «Сталкер» - отличный повод поразмышлять о правах человека и редкий подарок Норильску в юбилейный год. Тем более что вход на все мероприятия благотворительного фестиваля - бесплатный, по пригласительным, которые норильчане мгновенно разобрали из кассы кинотеатра «Родина».

Просмотров:153 Впервые норильчане посмотрели кинопрограмму «Сталкера» два года назад благодаря гранту, который кинотеатр «Родина» выиграл у Фонда культурных инициатив Михаила Прохорова. В этом году грант достался Гильдии кинорежиссером России, которые организовали показы фильмов-лауреатов и приезд известных кинодеятелей в Норильск.Марафон документалистики начался 17 апреля с дневного кинопоказа в публичной библиотеке на Ленинском, 20а. А вечером зрители в недавно обновленном зале «Родины» забросали вопросами именитого кинодраматурга Аркадия Инина на его творческом вечере «Юмор на сцене и на экране». Автор сценариев почти к полусотне известных кинолент, среди которых «Одиноким предоставляется общежитие», «Однажды, 20 лет спустя…», «Отцы и деды», порадовал не только интересным общением, но и фрагментами из любимых народом фильмов, представил и выпуски знаменитых кинокапустников. Все желающие могли приобрести книги мэтра и получить автограф.Показ документального кино продолжается 18 апреля. А на вечернем сеансе в 19 часов режиссер Виталий Суслин представит игровой фильм «Голова, два уха», основанный на реальных событиях. Картина вышла в прокат после премьеры на кинофестивале «Кинотавр», в Норильске ее покажут впервые. Режиссер до показа побывал в Музее Норильска, познакомился с городом.На финише фестиваля, 19 апреля, после показа заключительных документальных лент зрители увидят художественный фильм «Три дня до весны», посвященный первой блокадной зиме героического Ленинграда.По семейным обстоятельствам не смог прилететь создатель картины - режиссер Александр Касаткин. Но фильм представит исполнительница одной из ролей - Елена Лотова.С создателями фестивальных лент зрителей знакомит выставка, подготовленная творческой группой кинотеатра.По отзывам первых зрителей, фестиваль «Сталкер» - отличный повод поразмышлять о правах человека и редкий подарок Норильску в юбилейный год. Тем более что вход на все мероприятия благотворительного фестиваля - бесплатный, по пригласительным, которые норильчане мгновенно разобрали из кассы кинотеатра «Родина».