Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 апреля 2018, 19:03



Большой Норильск в четвертый раз примет участие в международной общественной акции «Бессмертный полк».

Маршрут движения остается прежним: Ленинский проспект (нечетная сторона) - пл. Гвардейская - ул. Севастопольская - площадь Памяти Героев - ул. Кирова - ул. Пушкина - Ленинский проспект (нечетная сторона) - площадь Комсомольская. В Талнахе построение колонны начнется в 13.30 на площади Победы, старт марша в 13.45. Маршрут движения: площадь Победы - ул. Таймырская - площадь Горняков. В Кайеркане колонна начнет формироваться в 13.30 в районе Школьной, 17 и 19, старт марша в 14.00. Маршрут движения: ул. Школьная - ул. Шахтерская - ул. Надеждинская - площадь Ледового дворца спорта. Участники «Бессмертного полка» могут изготовить штендер с фотографией родственника - ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны в любом удобном месте или самостоятельно, а также на заказ у изготовителя. Норильчане, желающие внести семейную историю своего героя в Народную летопись, могут разместить информацию на официальном сайте www.moypolk.ru. Для этого необходимо зарегистрироваться: выбрать в графе «Поиск» - «город Норильск», пройти авторизацию, разместить информацию о своем солдате. Для оказания помощи в размещении информации на сайте можно обратиться к ответственным специалистам: Центральный район - Бердникова Кристина Анатольевна, 22-60-39, Кайеркан - Чудова Дарья Андреевна, 39-14-88, Талнах - Кочетова Александра Игоревна, 8-913-938-95-69.

Просмотров:104 В День Победы "Бессмертный полк" торжественным маршем пройдет во всех районах Норильска. Построение колонн в Центральном районе состоится по традиции в 10.00 по адресу: Ленинский проспект, 43. Старт марша в 10.30.Маршрут движения остается прежним: Ленинский проспект (нечетная сторона) - пл. Гвардейская - ул. Севастопольская - площадь Памяти Героев - ул. Кирова - ул. Пушкина - Ленинский проспект (нечетная сторона) - площадь Комсомольская.В Талнахе построение колонны начнется в 13.30 на площади Победы, старт марша в 13.45. Маршрут движения: площадь Победы - ул. Таймырская - площадь Горняков.В Кайеркане колонна начнет формироваться в 13.30 в районе Школьной, 17 и 19, старт марша в 14.00. Маршрут движения: ул. Школьная - ул. Шахтерская - ул. Надеждинская - площадь Ледового дворца спорта.Участники «Бессмертного полка» могут изготовить штендер с фотографией родственника - ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны в любом удобном месте или самостоятельно, а также на заказ у изготовителя.Норильчане, желающие внести семейную историю своего героя в Народную летопись, могут разместить информацию на официальном сайте www.moypolk.ru. Для этого необходимо зарегистрироваться: выбрать в графе «Поиск» - «город Норильск», пройти авторизацию, разместить информацию о своем солдате.Для оказания помощи в размещении информации на сайте можно обратиться к ответственным специалистам: Центральный район - Бердникова Кристина Анатольевна, 22-60-39, Кайеркан - Чудова Дарья Андреевна, 39-14-88, Талнах - Кочетова Александра Игоревна, 8-913-938-95-69.