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18 апреля 2018, 19:03

Большой Норильск в четвертый раз примет участие в международной общественной акции «Бессмертный полк».


В День Победы "Бессмертный полк" торжественным маршем пройдет во всех районах Норильска. Построение колонн в Центральном районе состоится по традиции в 10.00 по адресу: Ленинский проспект, 43. Старт марша в 10.30.
Маршрут движения остается прежним: Ленинский проспект (нечетная сторона) - пл. Гвардейская - ул. Севастопольская - площадь Памяти Героев - ул. Кирова - ул. Пушкина - Ленинский проспект (нечетная сторона) - площадь Комсомольская.
В Талнахе построение колонны начнется в 13.30 на площади Победы, старт марша в 13.45. Маршрут движения: площадь Победы - ул. Таймырская - площадь Горняков.
В Кайеркане колонна начнет формироваться в 13.30 в районе Школьной, 17 и 19, старт марша в 14.00. Маршрут движения: ул. Школьная - ул. Шахтерская - ул. Надеждинская - площадь Ледового дворца спорта.
Участники «Бессмертного полка» могут изготовить штендер с фотографией родственника - ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны в любом удобном месте или самостоятельно, а также на заказ у изготовителя.
Норильчане, желающие внести семейную историю своего героя в Народную летопись, могут разместить информацию на официальном сайте www.moypolk.ru. Для этого необходимо зарегистрироваться: выбрать в графе «Поиск» - «город Норильск», пройти авторизацию, разместить информацию о своем солдате.
Для оказания помощи в размещении информации на сайте можно обратиться к ответственным специалистам: Центральный район - Бердникова Кристина Анатольевна, 22-60-39, Кайеркан - Чудова Дарья Андреевна, 39-14-88, Талнах - Кочетова Александра Игоревна, 8-913-938-95-69.

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    Список новостей

 18 апреля 2018 
19:03   Большой Норильск в четвертый раз примет участие в международной общественной акции «Бессмертный полк». 18:17   Судьба сталинки на ул. Комсомольской, 20, по-прежнему остается под вопросом. О том, что будет со зданием, ...
16:50   В кинотеатре «Родина» открылся Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». 16:38   Вчера в районе моста через Норилку полностью сгорел двухэтажный дачный домик.
16:32   Заполярный филиал «Норникеля» ведет реконструкцию трех мостов в Норильском промышленном районе. 16:24   Ассоциация мини-футбола России вручила директору ДЮСШ-6 Владимиру Коновалову почетную грамоту за вклад в развитие мини-футбола и многолетний добросовестный труд.
16:19   «Заполярная правда» завершила работу над проектом «Поверь в мечту», организовав для Коли Луганского экскурсию в аэропорт «Норильск» и на борт самолета авиакомпании Nordstar. 16:12   Норильчан приглашают на мастер-класс по хореографии и вокалу «Молодежная волна».
16:08   Голкипер «Норильского никеля» Василий Белов – в числе лучших стражей ворот сезона. 15:56   Начальник норильского управления ЖКХ: «Всего сутки после обращения жителей есть у управляющей компании, чтобы очистить крыши домов от нарастающих сосулек».
15:52   Почти 600 тысяч кубометров снега вывезено на данный момент из дворов города. Это на 150 тысяч кубометров больше, чем год назад. 15:39   Голосуем за нашего «Народного учителя» - Романа Плотникова из Талнаха.
14:50   В Заполярном филиале компания «Норникель» запустила два новых очистных сооружения стоимостью более 200 миллионов рублей. 14:31   В этом году более чем в ста норильских домах будут проведены ремонты за счет средств регионального оператора капремонтов. Самым частым видом работ станет починка крыш, которая пройдет в 85 домах.
12:37   124 рисунка и более 17 тысяч «лайков». Сегодня заканчивается прием художественных работ на онлайн-конкурс «Добрый врач». 11:22   Прожиточный минимум в Норильске подрос на 1,8%.
11:12   Стартовал третий конкурс грантовой программы «Партнерство», принять участие в котором могут и НКО Норильска. 10:58   В Норильске инспекторы ГИБДД проводят уроки безопасности для школьников.

 17 апреля 2018 
17:35   В Норильске состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции. 17:04   Норильские госавтоинспекторы задержали пьяного водителя, совершившего ДТП.
16:41   Сегодня днем в Норильске горела квартира. 16:31   В Норильске произошли пожары в двух домах гостиничного типа.
15:49   В норильских школах проходит ежегодная научно-практическая конференция. 15:32   Теперь Влад Карасев может дышать свободнее. В Дудинку доставили необходимые для этого медицинские приборы.
15:32   В этом году на 17 объектах социальной инфраструктуры Норильска отремонтируют кровли. На это из городской казны выделено 90 миллионов рублей. 14:26   В «Арене» выявлено несоответствие требованиям пожарной безопасности.
11:13   Коммунальники пояснили, с чем связаны дополнительные начисления в платежках по итогам марта за ЖКХ-услуги. 11:10   «Галактика» закрылась на ремонт после проверки, в ходе которой были выявлены нарушения пожарной безопасности.
09:46   «Электронный Давос» принял Хартию информационной безопасности, разработанную «Норникелем».

 16 апреля 2018 
18:29   14-й фестиваль национальных культур «Край - наш общий дом» состоится в городском Центре культуры Норильска. 18:17   Норильчане смогут увидеть спектакли-номинанты и лауреаты «Золотой маски» в кинотеатре «Родина» с апреля по июнь.
17:57   В третий раз в Норильске пройдет Фестиваль рукоделия и ремесел «Радуга талантов». 17:52   Сезон игр Норильской лиги КВН завершится в Норильске 28 апреля XXV традиционным апрельским фестивалем.
17:39   В Норильске прошла четвертая по счету «Полярная олимпиада». 17:33   Из-за нетрезвого пассажира рейс Норильск - Новосибирск пришлось задержать в Норильске на полчаса.
17:20   На лыжной базе «Оль-Гуль» подвели итоги традиционной «Лыжни «Норникеля». На этот раз в спортивном празднике приняли участие более 3,5 тысячи норильчан. 16:44   Педиатрическое отделение для новорожденных и недоношенных детской больницы получило в дар от мастериц из клуба «28 петель» очередную партию вязаных вещей.
16:20   Стартовала регистрация на международный молодежный форум ТИМ «Бирюса-2018». Отправиться на него норильчане могут только самостоятельно, организованных групп от муниципалитета не будет. 15:41   В 19-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» дома в двухматчевом противостоянии уступил «КПРФ» - 2:7 и 5:6.
15:17   Норильск принял участие в обсуждении возможности сдачи комплекса ГТО в спортивных клубах по месту жительства. 15:08   В Норильске проверить свою грамотность стремятся все больше людей. В этом году "Тотальный диктант" написали 248 норильчан.
14:56   «Норникель» принял решение о реализации проекта развития Южного кластера, но нуждается в поддержке государства. 14:47   Спортсмены медицинских учреждений Большого Норильска посвятили соревнования по волейболу предстоящему Дню Победы.
13:42   Международный детский центр «Артек» и Почта России проводят творческие конкурсы, победители которых получат бесплатные путевки в "Артек". 13:23   Минувший уик-энд для норильских огнеборцев выдался напряженным. Пять раз выезжали на тушение огня в домах: то мусор загорится, то хозяйка плиту не выключила.
11:16   Развитие Арктики. Правительство Красноярского края и Ассоциация полярников договорились о сотрудничестве.

 15 апреля 2018 
09:38   Глава Норильска: "Будем строить дома и социальные объекты". Программу реновации Норильска планируется начать уже в следующем году. 09:23   Ринат Ахметчин: "Необходимо создать комфортные условия для норильчан".  Администрация Норильска и СФУ подписали соглашение о реновации города.

 13 апреля 2018 
18:26   Сегодня в талнахской детской школе искусств состоится премьера первых спектаклей по сказкам северных народов из проекта ... 17:44   В Талнахе сегодня отмечает свое 55-летие подстанция скорой медицинской помощи




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