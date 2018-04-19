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19 апреля 2018, 10:59



Невозвратные билеты появятся и на поезда. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Документом предусмотрено, что невозвратный железнодорожный билет пассажир сможет вернуть только в том случае, если он опоздал на поезд из-за болезни, несчастного случая, задержки или отмены рейса. Также он имеет право сдать билет из-за болезни члена семьи, путешествующего вместе с пассажиром, либо смерти одного из членов семьи. Кроме того, все эти случаи должны быть подтверждены документами. Закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года. По мнению комитета Госдумы по транспорту, он позволит «существенно снизить стоимость билетов».

Просмотров:130 Постановление опубликовали на официальном портале правовой информации, сообщают «РИА Новости».Документом предусмотрено, что невозвратный железнодорожный билет пассажир сможет вернуть только в том случае, если он опоздал на поезд из-за болезни, несчастного случая, задержки или отмены рейса. Также он имеет право сдать билет из-за болезни члена семьи, путешествующего вместе с пассажиром, либо смерти одного из членов семьи. Кроме того, все эти случаи должны быть подтверждены документами.Закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года. По мнению комитета Госдумы по транспорту, он позволит «существенно снизить стоимость билетов».