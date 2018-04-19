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19 апреля 2018, 11:13



В Законодательном собрании началось четвертое заседание V сессии. В повестке — около 40 вопросов.

Важный кадровый вопрос — согласование Юрия Лапшина на должность первого вице-премьера краевого правительства. Накануне на заседании комитета по бюджету и экономической политике депутаты одобрили предложенную кандидатуру. Теперь сессии предстоит принять окончательное решение. Народные избранники также рассмотрят ряд актуальных законопроектов. В частности, предстоит внести изменения в прогнозный план приватизации краевого имущества на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. Предполагается приватизировать те объекты, которые не были реализованы в 2017 году, а также внести модульные котельные, расположенные в Балахте и Заозерном, в уставный капитал АО «КрасЭКо» — общества со стопроцентным пакетом акций края. Кроме того, будет рассмотрен законопроект, повышающий налоговые отчисления игорного бизнеса в два раза. В нашем крае зарегистрировано порядка 50 букмекерских контор — именно их коснется новая норма. Вместо семи тысяч рублей в месяц они станут платить 14 тысяч. Также предполагается вернуть в перечень социально значимых предприятий «Губернские аптеки» и «Красавиа». Напомним, что ранее из этого списка с одобрения Законодательного собрания они были исключены, чтобы сменить организационно-правовую форму, которая позволит компаниям конкурировать на рынке. При этом депутаты настояли на том, чтобы после преобразования предприятий в акционерные общества они вновь были включены в перечень социально значимых. В сфере здравоохранения особое место занимает законопроект «О единовременных выплатах медицинским работникам на стажировки за рубежом». Целью стажировок станет изучение передового опыта и совершенствование практических навыков в области организации работ по профилям медицинской деятельности краевых медучреждений. Также парламентарии намерены подготовить обращение в Государственную Думу и в правительство Российской Федерации по вопросу изменения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Речь идет об упрощенных закупках лекарств для государственных и муниципальных аптек.

Просмотров:136 Впервые перед парламентариями выступит с отчетом временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс. Он расскажет о результатах деятельности правительства и возглавляемых правительством органов исполнительной власти в 2017 году, сообщает НИА-Красноярск.Важный кадровый вопрос — согласование Юрия Лапшина на должность первого вице-премьера краевого правительства. Накануне на заседании комитета по бюджету и экономической политике депутаты одобрили предложенную кандидатуру. Теперь сессии предстоит принять окончательное решение.Народные избранники также рассмотрят ряд актуальных законопроектов. В частности, предстоит внести изменения в прогнозный план приватизации краевого имущества на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. Предполагается приватизировать те объекты, которые не были реализованы в 2017 году, а также внести модульные котельные, расположенные в Балахте и Заозерном, в уставный капитал АО «КрасЭКо» — общества со стопроцентным пакетом акций края.Кроме того, будет рассмотрен законопроект, повышающий налоговые отчисления игорного бизнеса в два раза. В нашем крае зарегистрировано порядка 50 букмекерских контор — именно их коснется новая норма. Вместо семи тысяч рублей в месяц они станут платить 14 тысяч.Также предполагается вернуть в перечень социально значимых предприятий «Губернские аптеки» и «Красавиа». Напомним, что ранее из этого списка с одобрения Законодательного собрания они были исключены, чтобы сменить организационно-правовую форму, которая позволит компаниям конкурировать на рынке. При этом депутаты настояли на том, чтобы после преобразования предприятий в акционерные общества они вновь были включены в перечень социально значимых.В сфере здравоохранения особое место занимает законопроект «О единовременных выплатах медицинским работникам на стажировки за рубежом». Целью стажировок станет изучение передового опыта и совершенствование практических навыков в области организации работ по профилям медицинской деятельности краевых медучреждений.Также парламентарии намерены подготовить обращение в Государственную Думу и в правительство Российской Федерации по вопросу изменения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Речь идет об упрощенных закупках лекарств для государственных и муниципальных аптек.